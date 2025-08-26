Las ventas de misericordia de BJ Habibie a Ridwan Kamil para Ilham Habibie fueron examinadas por el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Programado para explorar las ventas del auto de la marca Mercedes-Benz propiedad del tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibie, por su hijo en nombre de Ilham Akbar Habibie al ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil.

«Lo que hace que valga la pena, si no me equivoco, el registro del vehículo (número de vehículo) sigue siendo un stnk en nombre de su padre (el padre de Ilham Akbar Habibie, o BJ Habibie, ed.) Sí», dijo la actuación de la actuación y la ejecución del KPK ASEP GUNTUR RAHAYU en KPK Red and White Building, Jakarta, lunes (25/8).

Tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu Foto : KPK RI Catch de pantalla de YouTube

ASEP explicó que la profundización de las ventas de automóviles propiedad del ex presidente de la República de Indonesia estaba relacionada con la investigación del presunto caso de corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los bancos de desarrollo regional en Java Occidental y Banten o Banten Bjb Período 2021–2023.

Además, explicó que la profundización debería haberse llevado a cabo el viernes 22 de agosto, pero Ilham Akbar Habibie no pudo asistir.

«Si no me equivoco, hay un evento en Malasia, así que pido ser reprogramado. Estoy algo olvidado, ya sea la próxima semana o la próxima semana nuevamente, pero claramente ha dado tiempo para ser interrogado con nosotros», dijo.

Mientras tanto, dijo que el KPK estaba rastreando el flujo de fondos relacionados con el caso, especialmente antes de llamar a Ridwan Kamil.

«Más tarde, cuando llamamos a lo relevante preocupado, sí, la información, la información, preguntaremos mucho», explicó.

Anteriormente, el 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también confiscó moto al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el lunes (8/25), se registró que el KPK no había llamado a Ridwan Kamil después de la búsqueda.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)