Las ventas de entradas de la Copa de Independencia de 2025 se abrieron oficialmente, los precios comienzan en IDR 100,000

Mientras, viva – Venta Boleto Copa de independencia 2025 se abrió oficialmente. El evento que tuvo lugar en el estadio principal de North Sumatra, Medan, del 12 al 18 de agosto de 2025 será una oportunidad para que los amantes del fútbol en el país Equipo Nacional Indonesio U 17 en acción contra equipos internacionales.

Leer también: Después de 17 años de vacío, la Copa de Independencia se celebró nuevamente: recordando el título de Benny Doll para el equipo nacional indonesio



Según la información oficial del comité, los precios de las entradas se dividen en tres categorías y solicitan dos coincidencias el mismo día:

Categoría 1 Barat/Este: RP150,000

Leer también: Lista de campeón de la Copa de Independencia: el equipo nacional indonesio con mayor frecuencia levanta el trofeo



Categoría 2 Barat/Este: IDR 125,000

Categoría 3 Norte/Sur: Rp. 100,000

Leer también: Horario completo para el equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia, el torneo de la Copa Mundial 2025



Los boletos se pueden comprar en línea a través de mi plataforma de boletos. El comité recordó a los partidarios que se prepararan para su identidad registrada en la solicitud de ID de Garuda como condición para el estadio.

La Copa de Independencia de 2025 fue seguida por cuatro equipos, a saber:

Indonesia U-17

Tayikistán U-17

Uzbekistán U-17

Little U-17

Este torneo se convirtió en un importante evento de calentamiento para el equipo de Nova Arianto antes de aparecer en la Copa Mundial Sub-17 2025 en Qatar. La competencia también es un momento especial para los residentes de Medan que tienen la oportunidad de presenciar las acciones de jugadores jóvenes talentosos en casa.

Programa de coincidencias:

Martes 12 de agosto de 2025

Mali vs Uzbekistán a las 15:30 Wib, Indonesia Vstajikistán a las 19.30 Wib

Viernes 15 de agosto de 2025

Tayikistán vs Malí a las 15:30 WIB, Uzbekistán vs Indonesia a las 19.30 WIB

Lunes 18 de agosto de 2025

Uzbekistán vs Tayikistán a las 16.00 WIB, Indonesia vs Mali a 20.30 WIB