Las ventas de Electronic Arts caen y suspenden las llamadas sobre resultados

El próximamente a ser de propiedad privada Artes Electrónicas vio sus ventas caer un 13% año tras año durante el trimestre de julio a septiembre, según los últimos resultados de ganancias del gigante de los videojuegos.

Junto con la publicación de los detalles financieros el martes, el creador de “Madden NFL”, “Battlefield”, “Los Sims” y “Apex Legends” dijo que renunciará a su habitual llamada trimestral de preguntas y respuestas entre analistas y líderes de EA y que ya no emitirá orientación financiera prospectiva.

La elección se atribuye a El acuerdo pendiente de EA por 55.000 millones de dólares se hará privado por inversores, incluido el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Affinity Partners de Jared Kushner y Silver Lake Group, que se anunció el 29 de septiembre y está en camino de completarse la próxima primavera, sujeto a las condiciones de cierre.

Junto con su último lanzamiento exitoso, “Battlefield 6”, El catálogo actual de títulos de EA incluye “EA Sports FC” (rebautizado como “FIFA”), “Apex Legends”, “Los Sims”, “EA Sports”, “Skate”, “Madden NFL”, “EA Sports College Football”, “Need for Speed”, “Dragon Age”, “Titanfall”, “Plants vs. Zombies” y “EA Sports F1”, entre otros.

Según EA, las victorias del último trimestre, que marcó el segundo trimestre de EA de su año fiscal 2026, incluyeron: “Madden NFL 26” que impulsó el crecimiento de las reservas netas año tras año, “Apex Legends” volvió a un crecimiento de ventas de dos dígitos y un aumento en las reservas netas de “EA Sports FC 26 HD” en comparación con el título del año pasado, “después de ajustar las diferencias en el tiempo del contenido de la edición de lujo”.

Wall Street pronosticó ganancias por acción (EPS) de 35 centavos sobre 1.870 millones de dólares en ingresos para el trimestre, según datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG. EA informó un BPA diluido no GAAP de 54 centavos sobre 1.820 millones de dólares en reservas netas (1.840 millones de dólares en ingresos).

Esa cifra de reservas netas disminuyó un 13% con respecto a los 2.100 millones de dólares en reservas netas que EA registró entre julio y septiembre de 2024, lo que EA atribuye a las ventas especialmente fuertes de “College Football 25” en ese momento.

La propia EA había proyectado reservas netas entre 1.800 millones de dólares y 1.900 millones de dólares para el último trimestre, y un beneficio por acción diluido de entre 29 centavos y 46 centavos. Los ingresos netos del trimestre ascendieron a 137 millones de dólares, superando la proyección de EA entre 73 y 117 millones de dólares.

“En toda nuestra amplia cartera, desde ‘EA Sports’ hasta ‘Battlefield’, ‘Los Sims’ y ‘skate’. «Nuestros equipos continúan creando experiencias de alta calidad que conectan e inspiran a jugadores de todo el mundo», dijo el CEO de EA, Andrew Wilson, en una carta a los accionistas que acompaña a los resultados. «La creatividad, la pasión y la innovación de nuestros equipos están en el centro de todo lo que hacemos».