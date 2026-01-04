Las ventas de billetes de tren durante Navidad alcanzan los 4,1 millones, un aumento del 10,86 por ciento

Jacarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) registró ventas de billetes de transporte de Navidad y Año Nuevo (Nataru) 2025/2026 alcanzando 4.135.783 billetes. Este logro supera las ventas en el periodo navideño 2024/2025 que se registraron en 3.730.584 entradas.

La vicepresidenta de comunicación corporativa de KAI, Anne Purba, dijo que la venta de entradas se llevará a cabo durante el período del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. A partir del domingo 4 de enero de 2026 a las 08:00 WIB, las cifras de ventas siguen cambiando.

Vicepresidenta de Relaciones Públicas KAI Anne Purba

«Este logro creció un 10,86 por ciento en comparación con el período navideño de 2024/2025, que registró 3.730.584 entradas. Esta cifra todavía tiene el potencial de aumentar porque la venta de entradas dura hasta el domingo 4 de enero de 2026 a las 24.00 WIB», dijo Anne en Yakarta, el domingo (1/4/2026).

Anne explicó que el crecimiento de la venta de billetes se debió a la fuerte movilidad de personas entre regiones con patrones de viaje cada vez más flexibles. Los datos muestran una alta actividad de embarque y descenso de clientes en varias estaciones de una ruta de viaje, por lo que aumenta el nivel de utilización de los servicios ferroviarios.

«Durante el período de Navidad y Año Nuevo, los trenes actúan como enlace de movilidad entre regiones. Los viajes de los clientes se distribuyen en varias estaciones, tanto en servicios de larga distancia como en servicios locales», afirma Anne.

Según datos de KAI, las ventas billete de coche Los disparos de larga distancia se registraron con 3.363.058 entradas o el equivalente al 121,8 por ciento de la capacidad de 2.761.048 asientos. Mientras tanto, las ventas billete de tren El local alcanzó 772.725 entradas, o el 103,7 por ciento de la capacidad de 745.056 asientos.

En general, KAI proporcionó 3.506.104 asientos durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo 2025/2026, con una tasa de ocupación agregada que alcanzó el 118,0 por ciento.

Los datos diarios también muestran la consistencia del volumen de clientes durante todo el periodo navideño. El pico del movimiento se registró el 28 de diciembre de 2025, con un número de clientes de 269.719 personas. Además, el volumen diario se mantiene por encima de los 200 mil clientes diarios hasta principios de enero de 2026.

«Este patrón refleja la continua demanda de viajes», explicó.

Anne añadió que la distribución de las estaciones de salida y los destinos favoritos muestra una distribución uniforme de los flujos de viajes en varias regiones. Esta condición también fortalece el papel de la estación como nodo de movilidad regional.

«Esta condición es la base para la evaluación operativa de KAI, incluida la gestión de capacidad, la gestión de horarios y el fortalecimiento de los servicios de acuerdo con las necesidades de los clientes en cada corredor de viaje», dijo Anne.