Washington, VIVA – Suministrar arma Estados Unidos de América el Taiwán acercará la zona al conflicto armado, advierte la Embajada Porcelana en Washington, tras la aprobación de miles de millones de dólares en ventas de armas a la isla.

«Este tipo de medida no revertirá el inevitable fracaso de la agenda de ‘independencia de Taiwán’, sino que empujará más rápidamente al estrecho de Taiwán hacia el peligro de un conflicto militar», dijo a RIA Novosti el portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu.

Hizo esta declaración en respuesta al anuncio de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) del Pentágono sobre la aprobación de la venta de armas, equipos y servicios militares a Taiwán por valor de 11.100 millones de dólares estadounidenses.

Según DSCA, el paquete de armas incluye el sistema de misiles antitanque Javelin, los vehículos aéreos no tripulados ALTIUS-700M y ALTIUS-600, repuestos para helicópteros AH-1W SuperCobra, el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, artillería autopropulsada M107A7 y el sistema de misiles antitanque TOW.

«Para Estados Unidos, ayudar a la agenda de ‘independencia’ de Taiwán a través del suministro de armas sólo será perjudicial para sí mismo», dijo Liu, reiterando la posición de Beijing.

China ha pedido repetidamente a Washington que detenga las ventas de armas a Taiwán y no cree nuevas tensiones en el Estrecho de Taiwán.

Ministerio de Asuntos Exteriores de China evalúa interacciones militares entre Estados Unidos y Taiwán, incluida su política de venta de armas, constituyen una grave violación del principio de “una sola China”, así como de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos.

Según Beijing, este paso ha perjudicado la soberanía y los intereses de seguridad nacional de China, además de amenazar la estabilidad de la región del Estrecho de Taiwán.

Las relaciones oficiales entre el gobierno central de la República Popular China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del Kuomintang de Chiang Kai-shek perdieran la guerra civil contra el Partido Comunista Chino y se retiraran a Taiwán.

Los contactos comerciales y las relaciones informales entre las dos partes comenzaron a recuperarse a finales de los años 1980.

Desde principios de la década de 1990, Beijing y Taipei han mantenido comunicación a través de organizaciones no gubernamentales, aunque las tensiones políticas y militares siguen siendo los principales problemas en las relaciones a través del Estrecho hasta el día de hoy. (Hormiga)