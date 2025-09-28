Las vacantes reducen el 29 por ciento, ¿el destino de la Generación Z en el mercado laboral es más sombrío?

Yakarta, Viva – Entrar en el mundo del trabajo por primera vez siempre está lleno de desafíos. Pero para la generación z alias Gen ZLa situación puede ser más complicada. ¿Por qué?

La generación nacida después de 1997 comenzó una carrera en medio de una gran agitación: competencia más estricta, cambios rápidos en la tecnología y la incertidumbre del crecimiento económico.

El último informe de Randstad basado en una encuesta de 11,250 mano de obra y 126 millones de análisis de vacantes de empleo globales muestra que la existencia de paradojas entre la General Z «aunque se sabe que son ambiciosas y adaptativas, de hecho, las oportunidades de trabajo de nivel de entrada en realidad disminuyeron significativamente», como citó el Foro Económico Mundial.

El análisis de Randstad reveló que el número de vacantes de trabajo de nivel de entrada en todo el mundo cayó un 29 por ciento desde enero de 2024. Esta condición endureció la competencia e hizo que muchos graduados tuvieron que aceptar trabajar que no está de acuerdo con sus aspiraciones a largo plazo.

Casi la mitad de los encuestados de la Generación Z declararon que la posición actual no estaba en línea con su «carrera soñada». Los datos también muestran que los cambios Z de Gen Z más rápido que la generación anterior.

Su período de trabajo promedio es de solo 1.1 años en los primeros cinco años de carrera. Esta cifra es más corta que Millennial (1.8 años), Gen X (2.8 años) y Baby Boomer (2.9 años).

Además, alrededor de dos de los cinco encuestados de la Generación Z sintieron que los antecedentes educativos era un obstáculo para lograr una carrera soñada. Esta cifra es más alta que la generación anterior. Hasta el 40 por ciento también evaluó antecedentes personales, incluidas las condiciones familiares o la demografía, lo que limita sus elecciones profesionales.

Como nativo digital, la generación Z está relativamente más familiarizada con la tecnología. Más de la mitad (55 por ciento) afirmó haber usado inteligencia artificial (AI) Para resolver problemas en el trabajo, los más altos en comparación con otras generaciones y en comparación con el 48 por ciento en el año anterior.

También mostraron entusiasmo por el potencial de IA, con un 60 por ciento expresado optimismo, aunque algunos todavía estaban preocupados. Curiosamente, la generación Z también es un grupo con las proporciones más altas que están preocupadas de que la IA pueda reemplazar su trabajo (46 por ciento).

También se observan brechas de acceso, donde hasta el 46 por ciento de los hombres de la Generación Z afirman recibir capacitación de IA en el trabajo, pero solo el 38 por ciento de las mujeres obtienen oportunidades similares.

A pesar de enfrentar obstáculos, la generación Z todavía muestra el enfoque en el futuro. Dos de los cinco encuestados declararon que siempre consideran los objetivos profesionales a largo plazo al decidir mudarse al trabajo. Sin embargo, más de la mitad (54 por ciento) en realidad busca activamente nuevos empleos, y solo el 11 por ciento de los planes para durar mucho en la posición actual.

En relación con esto, Randstad sugirió cuatro pasos para que las organizaciones optimicen el potencial de la Generación de Z. entre ellos, proporcionando trayectoria profesional con logros medibles, invertir en el desarrollo de la carrera temprana, modernizar las estrategias de aprendizaje, incluido el uso de IA y la construcción de una cultura que aumenta la confianza en sí mismo.

La Generación Z es básicamente una generación ambiciosa, aprendiendo rápidamente y abierta a la tecnología. Pero necesitan más que un simple salario: objetivos, direcciones claras e igualdad de oportunidades.