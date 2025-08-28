Las vacantes de trabajo de nivel de entrada amenazaron con desaparecer, la IA es un gran desafío para la Generación Z y el recién graduado

Yakarta, Viva – La presencia de inteligencia artificial (IA) está cambiando cada vez más la cara del mundo del trabajo. No solo aceleran la automatización en varios sectores, esta tecnología también tiene un impacto directo en las oportunidades de trabajo, especialmente para los nuevos solicitantes de empleo.

Un estudio reciente de la Universidad de Stanford reveló que los candidatos a nivel de principiante, como el nuevo graduado, se convirtió en el grupo más vulnerable que la IA eliminó.

Según el estudio, el empleo para trabajadores jóvenes de 22 a 25 años en los campos afectados por la IA ha caído significativamente en los últimos años. Esta condición plantea preocupaciones, porque precisamente los trabajadores principiantes generalmente hacen la posición de nivel de entrada como un trampolín inicial en su carrera.

«La investigación de la Universidad de Stanford informó una disminución del 13% en el nivel trabajar Para los candidatos a nivel principiante en los últimos tres años, gracias al desarrollo de la IA en el mundo del trabajo «, se citó el informe de TécnicoJueves 28 de agosto de 2025.

La imagen más sombría es experimentada por los candidatos a nivel principiante en el campo que son fácilmente reemplazados por AI, como el desarrollo de software y servicio al cliente. Por el contrario, los trabajadores superiores o aquellos que están fuera del campo afectado por la IA, no experimentan un patrón similar.

Los investigadores enfatizan que la forma en que la compañía que implementa la IA también tiene un gran impacto. «En lugar de simplemente integrar la IA para seguir la tendencia, las empresas deben tener una comprensión clara de cómo la IA puede ayudar a sus empleados, no reemplazarlos por completo», escribió el informe.

AI erosionó la oportunidad para los trabajadores jóvenes

El estudio, que analizó los datos de la nómina de la compañía de gestión de servicios Automatic Data Processing Inc., concluyó, el empleo para trabajadores jóvenes de 22 y 25 años en el trabajo afectado por la IA, como el desarrollo de software y la atención al cliente, ha caído un 13% en los últimos tres años.

Los trabajadores que son más mayores, o aquellos que están en campos que no están directamente relacionados con la IA, no experimentan el mismo impacto en las perspectivas laborales futuras.

Los investigadores revelaron que esto sucedió porque la IA tenía más conocimiento teórico, en comparación con las experiencias prácticas como los candidatos a nivel de novato en general.

Los campos más afectados

Los investigadores señalaron que el impacto de la IA se observó claramente cuando la investigación se centró en ciertas industrias y roles. «Además de la posición junior en el desarrollo del software y el servicio al cliente, el papel en los campos de contabilidad, desarrollo y administración también ha disminuido».

Por el contrario, el papel, como una enfermera técnica, en realidad experimentó un aumento en el empleo en el mismo período. Este hallazgo muestra que el candidato a nivel principiante que ingresa al potencialmente reemplazado por AI es el más arriesgado.

La forma en que la empresa aplica la IA para ser un determinante

Esta no es la única vez que el estudio muestra que la perspectiva del candidato a nivel principiante se está poniendo sombrío después de la aplicación de IA. Los investigadores de Stanford encontraron que la actitud de la compañía hacia la implementación de la IA era un factor clave para determinar la cantidad de oportunidades disponibles para los candidatos.

«Las empresas que ven la IA como un sustituto de los trabajadores humanos tienden a reclutar menos, mientras que aquellos que usan esta tecnología para apoyar el trabajo humano son en realidad más reclutamiento», escribió el informe.

Hay evidencia de que algunas compañías adoptan un enfoque sólido para la IA. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, por ejemplo, quien recientemente admitió que había despedido a un ingeniero que no quería usar la IA.

Sin embargo, los investigadores enfatizan que las actitudes que permiten a los trabajadores usar esta tecnología para ayudar a sus tareas diarias, no reemplazarlas por completo, es claramente la mejor manera en el futuro.