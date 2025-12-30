Las vacaciones de fin de año provocan un aumento de pasajeros en el tren rápido Whoosh y cientos de mercancías se quedan atrás

Bandung, VIVA – La alta movilidad de las personas durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo repercute en el aumento del número de pertenencias de los viajeros olvidadas en los trenes de alta velocidad Whoosh. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) registró cientos de informes de mercancías perdidas durante el período de transporte de fin de año.

Durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo, KCIC registró que se dejaron atrás 372 artículos de pasajeros. De este número, 123 artículos fueron devueltos exitosamente a sus propietarios a través del servicio de Objetos Perdidos y Encontrados.



La aparición de varias pertenencias de pasajeros abandonadas en el Whoosh Fast Train

El gerente de Relaciones Públicas de KCIC, Emir Monte, dijo que el aumento de pasajeros estaba en línea con el creciente potencial de que las mercancías se quedaran atrás, especialmente durante las horas de salida y llegada más ocupadas.

Estos artículos fueron encontrados tanto en el área de la estación como dentro del Whoosh Fast Train.

«Los tipos de artículos que más a menudo se dejan atrás incluyen botellas de agua, auriculares Bluetooth, bolsos, juguetes, accesorios y souvenirs. Generalmente, los artículos se dejan atrás cuando los pasajeros bajan del tren o cambian de área en la estación», dijo Emir, el martes (30/12/2025).

Emir explicó que cada artículo encontrado por los agentes fue asegurado de inmediato y reportado de acuerdo con los procedimientos.

«Los artículos se registran en su totalidad, desde el tipo y las características, la ubicación, hasta el momento del descubrimiento, antes de ser almacenados en una sala de almacenamiento especial de acuerdo con las normas operativas», dijo.

En total a lo largo de 2025, KCIC registró 7.560 artículos registrados en el sistema de objetos perdidos y encontrados, y 3.744 artículos fueron devueltos exitosamente a sus propietarios.

KCIC insta a todos los pasajeros a que siempre revisen su equipaje antes de bajarse del tren o al cambiar de área en la estación, especialmente durante los períodos vacacionales de alta densidad. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)