Las vacaciones cortas se convierten en motor impulsor de la economía turística hacia fin de año

Jacarta – Hacia finales de 2025, muchas personas optan por utilizar su tiempo libre en día festivo breve, sin tener que esperar a unas largas vacaciones. Este fenómeno supone una importante oportunidad para el sector turísticodesde aerolíneas, hoteles, hasta proveedores de experiencias turísticas.

Esta tendencia se puede observar en el creciente interés de los viajeros por disfrutar de fines de semana o viajes cortos a destinos nacionales y regionales.

Así lo explicó Charles Wong como vicepresidente comercial de Traveloka. «Vemos una tendencia en la que los viajeros ahora priorizan los viajes cortos y significativos, ya sea para asistir a eventos especiales, disfrutar del fin de semana o simplemente relajarse antes de las largas vacaciones de fin de año», dijo en su declaración del jueves 6 de noviembre de 2025.

Tendencias navideñas Este corto también incentivará al sector turístico nacional. En Indonesia, Yogyakarta vuelve a ser el centro de atención con un prestigioso maratón que atrae a turistas de diversas regiones, al tiempo que refuerza su encanto como ciudad cultural.

En Surabaya, la combinación de valores históricos y el espíritu de una ciudad moderna presenta un atractivo especial para los visitantes. Mientras tanto, Bali y Lombok siguen siendo destinos favoritos para una breve relajación, desde alojamientos junto a la playa hasta complejos turísticos naturales en las colinas.

Los turistas también pueden disfrutar de diversos festivales y eventos locales que enriquecen aún más su experiencia de viaje corto. Además de los destinos nacionales, los destinos sin visa como Singapur, Malasia y Tailandia también son las principales opciones para las personas que desean disfrutar de unas cortas vacaciones en el extranjero.

Este destino ofrece una variedad de atracciones de clase mundial, festivales de música y experiencias culinarias que ahora son aún más fáciles de alcanzar gracias a precios especiales de entradas. En Tailandia, los turistas pueden disfrutar del animado ambiente de Bangkok con interesantes mercados nocturnos y comida callejera.

En Malasia, las zonas de Bukit Bintang y Petaling Street siempre están llenas de compras locales y delicias culinarias, así como de varios grandes eventos que animan la ciudad. Mientras tanto, Singapur combina una atmósfera de ciudad moderna y entretenimiento de primer nivel, desde espectáculos en Marina Bay Sands hasta conciertos y musicales internacionales, lo que lo convierte en el destino favorito de los fanáticos de los viajes de conciertos.