Las uñas de nueve pulgadas anuncian 2026 fechas de la gira ‘Peel It Back’ de América del Norte

Uñas de nueve pulgadas han anunciado fechas para el segundo Pierna de América del Norte de su «Peel It Back» recorrido. Producido por Live Nation, las nuevas fechas comienzan el jueves 5 de febrero en Nueva Orleans, LA en Smoothie King Center, con paradas en Washington, DC, Montreal, Austin, Las Vegas, San Francisco y más antes de envolver el lunes 16 de marzo en Sacramento, CA en Golden 1 Center. Amigos y colaboradores Boys Noize volverá a unirse a la banda en todas las fechas próximas.

La gira de Back It Back, con entradas agotadas, con el baterista que regresa Josh Freese, se lanzó por primera vez en junio con una carrera exitosa por Europa y el Reino Unido, luego se mudó a América del Norte con espectáculos que abarcan todo el país, incluidas múltiples noches cada una en Brooklyn, Chicago y Los Ángeles.

Desde que comenzó, la gira ha atraído a más de 450,000 fanáticos en dos patas.

Entradas: los boletos estarán disponibles a partir del miércoles 8 de octubre a las 12 p.m. hora local.

El 19 de septiembre, Nine Inch Nails lanzó la banda sonora de la película «Tron: Ares», pero la lista de canciones de la gira presenta canciones clásicas y cortes más profundos.

Peel It Back Tour 2026 Fechas:

Jue 05 de febrero – Nueva Orleans, LA – Smoothie King Center

Sábado 07 de febrero – Jacksonville, FL – Vystar Veterans Memorial Arena

Martes 10 de febrero – Charlotte, NC – Centro de espectro

Mié 11 de febrero – Washington, DC – Capital One Arena

Viernes 13 de febrero – Boston, MA – TD Garden

Sábado 14 de febrero – Newark, NJ – Prudential Center

Lun 16 de febrero – Montreal, QC – Bell Center

Mié 18 de febrero – Hamilton, On – TD Coliseum

Viernes 20 de febrero – Columbus, oh – Schottenstein Center

Sol 22 de febrero – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

Lun 23 de febrero – Milwaukee, WI – Foro de Fiserv

Mié 25 de febrero – St. Louis, MO – Enterprise Center

GRATIS 27 de febrero – Tulsa, OK – Centro de libros

Sol Mar 01 – Austin, TX – Centro de Moody

Mar 03 de marzo – Dallas, TX – American Airlines Center

Viernes 06 de marzo – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena

Sábado 07 – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

Mon 09 de marzo – San Diego, CA – Pechanga Arena

Mata el 10 de marzo – Anaheim, CA – Centro Honda

Viernes 13 de marzo – Salt Lake City, UT – Delta Center

Sol 15 de marzo – San Francisco, CA – Chase Center

Mon 16 de marzo – Sacramento, CA – Golden 1 Center