Las últimas preguntas de Raheem Morris Muding Sparks sobre los halcones OC Zac Robinson

Fue un domingo difícil para el Atlanta Falcons En la semana 3 de la temporada de la NFL. Los Falcons sufrieron una derrota por 30-0 ante el Panteras de Carolina En un juego que vio a Michael Penix Jr. Banca para el veterano mariscal de campo Kirk Cousins.

Con la ofensiva parecida particularmente inepto, los cambios fueron inevitables. El lunes 22 de septiembre, el entrenador en jefe Raheem Morris dijo a los periodistas que el coordinador ofensivo Zac Robinson se mudaría de la caja de entrenamiento al campo, Según Adam Schefter de ESPN.

El ajuste de Robinson podría ser el primero de muchos si los Falcons presentan más actuaciones como la de Carolina. A pesar de acumular 332 yardas de ofensiva, 108 más que los Panthers, y con un promedio de cinco yardas por jugada, Atlanta no tenía nada que mostrar.

En cambio, los Falcons giraron la pelota tres veces, incluida una de una intercepción de Penix, mientras que no lograron alcanzar la zona roja y terminan con cero puntos.

Dadas las luchas de Penix, el movimiento de Robinson a la banca parecía inevitable. La esperanza es que estar más cerca de la acción le permitirá proporcionar al mariscal de campo de segundo año un mejor entrenamiento.

Michael Penix Jr. tuvo un juego de carrera contra Panthers

Penix tiene solo seis inicio de la NFL en su haber, pero probablemente recordará el derrota a los Panthers durante mucho tiempo. Se perdió 18 lanzamientos, completando el 50 por ciento de sus pases para 172 yardas sin touchdowns y dos intercepciones.

Su primera intercepción llegó a principios del tercer cuarto, cuando el esquinero Chau Smith-Wade lo eligió para empujar la ventaja de Carolina a 17-0. Más tarde en el cuarto, Mike Jackson interceptó nuevamente a Penix, lo que llevó a Morris a hacerle pasar por primos.

Después del juego, Penix reconoció su bajo rendimiento.

«Definitivamente, algo de eso era definitivamente yo», dijo Penix. «Algo de eso, la defensa, tenían buena apariencia, y simplemente di una buena apariencia, y no estaba preparado para eso, lo que tengo que ser. Pero, al final del día, tengo que hacer esas jugadas. Tengo que encontrar a mis muchachos abiertos. Solo tenemos que ejecutar mejor en su conjunto.

«Me sentí bien. Simplemente no puedes perderte. No puedes perderte, hombre. Es lo mejor. Estamos jugando lo mejor de lo mejor. Y tengo que asegurarme de darle a mis muchachos oportunidades para hacer jugadas. Me arruiné eso a veces durante el juego».

¿Podría Zac Robinson estar en el asiento caliente?

Robinson está en su segunda temporada con los Falcons después de ser uno de los primeros contrataciones de Morris. Los dos trabajaron anteriormente junto con Los Angeles Rams, donde Morris fue el coordinador defensivo y Robinson se desempeñó como coordinador de juegos de pase y entrenador de quarterbacks.

Robinson fue considerado una vez un asistente prometedor bajo el entrenador de los Rams Sean McVay, y su alquiler en Atlanta fue ampliamente elogiada. Morris necesitaba a alguien para revivir una ofensiva de los Halcones en dificultades bajo el ex entrenador en jefe Arthur Smith, y Robinson parecía la elección correcta.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha unido. A pesar de superar a los oponentes por 334 yardas esta temporada, Atlanta ha anotado solo 42 puntos en tres juegos, empatado en el puesto 21 en la NFL. Los Falcons ocupan el puesto 19 de pases, 28 en ofensiva de la zona roja, y empataron en el puesto 19 en la eficiencia del tercer down.