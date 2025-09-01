VIVA – Carrera Erik Ten Hag En Bayer Leverkusen termina súper corto. Acabo de liderar dos partidos BundesligaEl entrenador holandés fue expulsado oficialmente por la gerencia.

Diez HAG inicialmente fue un sustituto de Xabi Alonso, quien dejó el Real Madrid el verano pasado. Sin embargo, un mal comienzo con Leverkusen hizo que su paciencia se agotara de inmediato. De dos partidos, Leverkusen solo ganó un punto.

En la declaración oficial del club, la gerencia enfatizó que la terminación de este contrato había pasado por una consideración madura.

«Bayer 04 Leverkusen se separó oficialmente del entrenador en jefe Erik Ten Hag. Esta decisión fue tomada por el Comité de Accionistas sobre las recomendaciones de gestión del club», dijo la declaración de Leverkusen.

Director deportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, agregó:

«Esta decisión es muy difícil para nosotros. Nadie quiere este paso. Sin embargo, en las últimas semanas mostrando construir un nuevo equipo que tiene éxito con las condiciones actuales. Creemos en la calidad de este equipo y haremos todo lo posible para desarrollar con un nuevo acuerdo».

El comienzo del desastre de diez Hag comenzó cuando Leverkusen perdió 1-2 ante Hoffenheim en el partido inaugural, aunque Jarell Quansah se había destacado a través de un gol de Jarell Quansah. La situación fue aún peor cuando solo jugaron 3-3 contra Werder Bremen, a pesar de que tenían 3-1 y el oponente jugó con 10 personas.

Después de ese partido, Ten Hag criticó abiertamente a su equipo.

«Los jugadores no están listos. Tenemos un nuevo equipo y algunos jugadores ni siquiera están en condiciones de jugar. El equipo no funciona en absoluto en los minutos finales. Deben jugar más intensamente y mejorar las condiciones físicas para que coincidan con mis estándares», dijo Ten Hag.

Leverkusen perdió mucho poder este verano. Además de ser dejados por Alonso, sus dos estrellas, Jeremie Frimpong y Florian Wirtz, se mudaron a Liverpool. Mientras Jarell Quuansah realmente se movió al contrario, viniendo de Anfield a pagar.