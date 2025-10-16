Las últimas noticias sobre Ammar Zoni, quien ahora ha sido trasladado oficialmente a Nusakambangan

Jacarta – Actor Ammar Zoni trasladado oficialmente a la prisión de máxima seguridad de Karang Anyar, Nusakambangan. Fue trasladado junto con otros cinco reclusos de alto riesgo.

«Esta es una prueba de que las advertencias del Ministro (Inmigración y Prisiones) y del Director General (Correcciones) son serias, que cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas será procesada», afirmó Rika Aprianti, jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Prisiones, citada en un comunicado de prensa, el jueves 16 de octubre de 2025.

Ammar Zoni fue trasladado a la prisión de Nusakambangan

Rika agregó que, al igual que otros reclusos de alto riesgo que fueron trasladados a Nusakambangan, Amar también será colocado en la prisión de Súper Máxima y Máxima Seguridad.

«Se les brinda máxima seguridad y orientación, y se espera que este paso pueda cambiar su comportamiento para convertirse en mejores reclusos de acuerdo con los objetivos del sistema penitenciario», explicó.

El traslado de Amar Zoni se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana acompañado por agentes de Seguridad de Inteligencia y Cumplimiento Interno de la Dirección General Penitenciaria, junto con miembros de la Policía de Yakarta Oriental y la Jefatura de la Policía Nacional. El proceso de transferencia y recepción en Nusakambangan se lleva a cabo de acuerdo con el SOP aplicable.

«Llegaron a Nusakambangan a las 7.43 minutos, luego fueron colocados en la prisión de máxima seguridad de Karang Anyar», continuó Rika.

«Esto es una alarma para que sigamos alerta y actuemos», subrayó Heri Azhari, jefe de la oficina regional de la Dirección General de Prisiones.

Como es sabido, el último caso relacionado con las drogas de Ammar Zoni ha conmocionado al público. Se sospechaba que distribuía drogas en el centro de detención de Salemba, por lo que se consideró necesaria la medida para reforzar la seguridad y la formación.