Las últimas noticias para la construcción del Palacio del Vicepresidente en IKN, está como completado en diciembre de 2025

Yakarta, Viva – El Ministerio de Obras Públicas (Ministerio de Obras Públicas) está dirigida a el desarrollo Palacio Vicepresidente en la ciudad capital del archipiélago (Iknet) East Kalimantan se completó en diciembre de 2025, junto con otros proyectos importantes, como la mezquita estatal.

«Lo que manejamos es como los restos del trabajo de la mezquita. Luego beber agua. Luego el palacio WapresCompletamos eso en 2025 «, dijo el Director General del Ministerio de Obras Públicas de Cipta Karya, Dewi Chomistriana, se cumplió el lunes JPO Polda Metro Jaya, en Yakarta.

Dewi dijo que el objetivo de finalización del proyecto estaba de acuerdo con la dirección directa del Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo.

«Myc (contrato de varios años) Todavía estamos procediendo. Y hemos recibido la dirección del Ministro (Pu Dody Hanggodo) realizado por (Dirección General) de Cipta Karya, todo esto se completará en diciembre de 2025 «, dijo.

Director General del Ministerio de Obras Públicas de Cipta Karya Dewi Chomistriana (Central)

Mencionó que varios proyectos destinados a completarse hasta finales de este año incluyen la construcción de la mezquita estatal, la instalación del sistema de suministro de agua potable (SPAM), incluido el Palacio del Vicepresidente.

Sin embargo, Dewi dijo que varios otros contratos de contratos de múltiples años (MYC), como el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales (IPAL) en la finalización, solo se habían dirigido en 2026.

«Entonces, para 2026, que realizan Oikn. A menos que haya una serie de paquetes de trabajo que aún necesitemos hacer un seguimiento, como WWTP. Todavía haremos un seguimiento porque este proceso no puede detenerse en diciembre de 2025», explicó.

Basado en las noticias Entre Anteriormente, el lunes (2/8/2024), la arquitectura del Palacio del Vicepresidente en la ciudad de Nusantara, la nueva capital de Indonesia, que fue construida en el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency, provincia de Kalimantan Oriental, lleva el concepto de «Huma Betang Umai».

El Palacio Vicepresidencial de la Ciudad de Nusantara ocupa un área de 148,417 metros cuadrados con un área de construcción de 32,061 metros cuadrados. Contrato de trabajo de fase uno durante 450 días desde mayo de 2024 hasta agosto de 2025.

El Palacio del Vicepresidente fue llevado a cabo por PT Adhi Karya y Penta Architecture con un valor contractual de aproximadamente Rp1,457 billones.

Mientras tanto, la autoridad de la ciudad capital (IKN) mencionó el progreso de la construcción de la mezquita estatal en la ciudad capital de Indonesia en el distrito de Sepaku, Regency Paser Paser Utara, provincia de Kalimantan, ha alcanzado el 60 por ciento.

«La construcción de la mezquita del estado de IKN sigue en curso», dijo el jefe de la Autoridad de IKN Basuki Hadimuljono cuando se le preguntó sobre la construcción de instalaciones de adoración IKN en Sepaku, Penajam Paser Utara, martes (4/6/2025).

La construcción de la mezquita estatal bajo la responsabilidad del Centro de Infraestructura de Liquidación Regional de Kalimantan East Kalimantan (BPPW) con el contratista de implementación de Pt. Adhi Karya – Pt. Hutama Karya Kso con tarifas APBN por valor de Rp940 mil millones.

El contrato de construcción ha comenzado desde noviembre de 2023 y está dirigido a completarse en diciembre de 2024.

La mezquita de la ciudad capital del archipiélago se encuentra en un área de 32,125 m2. En ese lugar también hay un área comercial de 2,221 m2 y un área de apoyo de 7.340 m2.

El edificio de la mezquita fue construido un área de 61,596 m2 con un diseño de 3 tierra inferior, 1 planta baja, 2 entrepiso. Además, también hay edificios comerciales que cubren 2,212 m2 (2 pisos) y que soportan edificios que cubren un área de 727 m2 (1 piso).

Además del paisaje de Greening, el área estatal de la mezquita también está equipada con un estanque de retención de 123,502 m2 construido por la Agencia de la Cuenca del río Kalimantan IV (BWS), la Dirección General de Recursos Hídricos.

También está equipado con áreas de plaza, lugares de ablución, salas de reuniones, salas de reuniones y salas de espera VIP e infraestructura de apoyo, como carreteras, puentes y servicios públicos. (Hormiga)