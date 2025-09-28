Las últimas noticias de Suti Karno después de sus piernas fueron amputadas

Yakarta, Viva – Actriz senior Suti Karno Compartir historias sobre su estado de salud después de someterse a una amputación de pies debido a la diabetes hace unos años. Aunque ahora tiene que vivir con limitaciones, la estrella de la telenovela Si Doel Schoolgirl todavía está entusiasmada por someterse a tratamiento médico regularmente.

Suti dijo que tenía un horario especial para el control de la salud que nunca se había perdido. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Siempre me tomo el tiempo para controlar. Controlo tres veces al mes. Hay un horario. Entonces, si mi horario de control tampoco estoy perturbado. Tengo que hacerlo», dijo Suti Karno en el área de Mampang, sur de Yakarta, recientemente.

Admitió que físicamente la condición actual de su cuerpo era mucho mejor que los tiempos antes de la amputación. Sin embargo, no cerró los ojos a las limitaciones.

«Si mi físico, gracias a Dios, es bueno. Es solo que no tengo piernas, no puedo cultivar sus piernas», dijo en un tono tranquilo.

Suti explicó, cada mes fue al Hospital Harapan Kita Heart para conocer a varios médicos especializados. No solo uno, sino que hay tres médicos que conocía regularmente, a saber, especialistas nerviosos, medicina interna y enfermedades cardíacas.

«Estoy en el Harapan nuestro Hospital Harapan. Por lo general, lo controlo ayer, acabo de controlar el 23. Porque tengo un neurólogo, un médico de medicina interna, con un médico de corazón. Así que un mes tenía tres. Tres médicos debo haber venido así. Pero otros días sí. El usuario también es BPJS.

A pesar de que había sido amputado, Suti todavía sentía la sensación de dolor en sus pies. Esta condición se conoce como dolor fantasma, que es el dolor que surge a pesar de que las extremidades se han ido.

«Oh, eso es cierto. Porque los nervios todavía están allí. Entonces, también le pregunté al médico, ‘hasta cuando, doc, ¿todavía doloroso?’ Todos son diferentes.

Para reducir estas quejas, Suti se sometió a un ejercicio físico leve de acuerdo con la dirección del médico. El ejercicio tiene como objetivo mantener los músculos en movimiento y el cuerpo no es rígido.

«Si me gusta que me enseñen solo más movimientos, como si todavía hubiera nuestros pies, por lo que nuestros músculos aún se mueven así. Pero sí, a veces ahora es un poco de eso. ¿Qué hacer?» Añadió.

Sin embargo, estaba agradecido de que el dolor que se sintiera ahora no era tan malo como la amputación.

«No, no, no, no hay pantalones regulares cuando todavía hay. Sigue siendo un dolor», dijo.