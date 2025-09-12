Las últimas especificaciones, características y precios

Yakarta, Viva – Daihatsu es conocido como uno de los fabricantes de automóviles que ofrece una selección de vehículos multipropósito para necesidades familiares y comerciales. Los dos modelos MPV de aquellos que tienen muchas funciones son Daihatsu Luxio Y Daihatsu Gran Max Microbús. Ambos están prácticamente diseñados, pero con diferentes características.

Daihatsu Luxio viene con un diseño más moderno y elegante, lo que lo hace adecuado para los consumidores que desean verse bien pero aún prácticos. Mientras que Gran Max Minibus enfatiza aún más el lado de la funcionalidad con una forma simple y se centra en la capacidad del transporte.

En la dimensión, Luxio tiene una longitud de 4,165 mm con un ancho de 1.665 mm y una altura de 1.915 mm. Gran Max Minibus es un poco más compacto con una longitud de 4,045 mm, ancho de 1,665 mm y una altura de 1,900 mm. Esta diferencia hace que Luxio se sienta más aliviado en la cabina, mientras que Gran Max permanece ágil en un camino estrecho.

La máquina utilizada también es similar pero con una ligera diferencia. Luxio está equipado con un motor DOHC VVT-I de 1.5 litros que es potente de aproximadamente 97 caballos de fuerza con 134 nm de torque. Si bien Gran Max Minibus está disponible en dos opciones, a saber, 1.3 litros y 1.5 litros, que proporcionan opciones de acuerdo con las necesidades de energía y eficiencia.



Nueva prueba de prueba de Daihatsu Luxio

Las características de confort son una de las principales diferenciaciones. Luxio está equipado con un AC de doble ventilador, un sistema de audio moderno y un asiento más suave. Gran Max Minibus es más simple, con AC frontal y silla estándar que es suficiente para viajar a corta distancia.

En términos de seguridad, Luxio ofrece características como un cinturón de seguridad de tres puntos en cada línea, sensor de estacionamiento y un sistema de frenado más estable. Gran Max Minibus enfatiza más en aspectos básicos como el cinturón de seguridad y los sistemas de frenos estándar. Esto hace que Luxio se sienta más adecuado para la familia, mientras que Gran Max es más para autos operativos.

La capacidad del pasajero de los dos autos no es muy diferente. Luxio puede acomodar hasta 8 personas en una posición relativamente cómoda. Gran Max Minibus también puede llevar el número de pasajeros similares, pero el espacio del pie se siente más limitado.

Con respecto al consumo de combustible, ambos son relativamente económicos para el tamaño del minibús. Luxio es más económico cuando se usa para viajes largos gracias a una configuración de motor más suave. Gran Max sobresale en eficiencia cuando se usa en ciudades con carga de pasajeros completos.

Citado de la página oficial de Daihatsu Indonesia, el viernes 12 de septiembre de 2025, el precio oficial de Gran Max Minibus 1.3L MT es RP209,250,000 y la variante de 1.5L MT RP229,850,000. Mientras que Luxio viene con tres opciones, a saber, Luxio D MT RP240,750,000, Luxio X MT RP259,950,000 y Luxio X en RP272,050,000. Todo tiene el estado en la carretera Jacarta.