Las últimas emociones de Netflix con Harlan Coben

Según la tradición, netflix está iniciando el año nuevo con una nueva Harlan Coben thriller de misterio; en este caso, es «Huir.” Adaptada para televisión por Danny Brocklehurst, quien también estuvo al mando de “Fool Me Once” de 2024, la serie limitada de ocho episodios sigue a un padre desesperado y decidido a encontrar a su hija desaparecida y drogodependiente. Lleno de giros impactantes y violencia espantosa, que son habituales en todas las obras de Coben, el espectáculo es un laberinto entretenido desde su escena inicial hasta el final. “Run Away” recuerda al público que un secreto suele ser sólo la punta del iceberg; A medida que comienzas a profundizar en él, a menudo se revelan más misterios.

​

Ambientada en el Reino Unido, “Run Away” sigue al financiero Simon Greene (James Nesbitt), cuya vida parece pintoresca en la superficie. Está felizmente casado con su esposa pediatra, Ingrid (minnie conductor), y tiene tres encantadores hijos, Paige (Ellie de Lange), Sam (Adrian Greensmith) y Anya (Ellie Henry). Desafortunadamente, la familia Greene está en desorden. Sam y Anya están prosperando en la universidad y en la escuela secundaria, respectivamente, pero Paige ha desaparecido. Después de un comienzo problemático en la universidad y de volverse dependiente de las drogas, ahora ha desaparecido por completo. Mientras Ingrid insiste en dejar que su hija mayor toque fondo, Simon se ve obligado a traerla a casa.

​

Con su tenacidad y una gran cantidad de recursos económicos, Simon descubre el paradero de Paige después de seis meses sin contacto. Desafortunadamente, la reunión entre padre e hija se vuelve amarga rápidamente, cuando Simon golpea violentamente al volátil novio de Paige, Aaron Corval (Thomas Flynn), frente a un parque lleno de espectadores. Cuando Aaron aparece asesinado poco tiempo después, Simon se convierte en el principal sospechoso para los detectives Isaac Fagbenle (Alfred Enoch) y Ruby Todd (Amy Gledhill). Desesperado por limpiar su nombre y encontrar a Paige nuevamente, Simon une fuerzas con la investigadora privada Elena Ravenscroft (Ruth Jones), quien conecta a Paige con otro caso de persona desaparecida para el que ha sido contratada.

​

Los fanáticos de las frecuentes adaptaciones de Coben, incluidas “Fool Me Once” de Netflix, “Missing You” y “The Stranger”, saben que sus series son tapices de acertijos, y “Run Away” no es diferente. El misterio en torno a la desaparición de Paige está en el centro de esta historia, pero es sólo un componente de la historia. Revelaciones impactantes, crueldad espantosa y mentiras complejas envuelven la narrativa misma, incluso cuando se inclina hacia lo absurdo. Aún así, el elenco estelar, el ritmo tenso y las historias ingeniosas mantienen el programa atractivo, incluso cuando bien podría haberse desmoronado.

​

Desde la familia Greene hasta la vida personal de Elena y los prejuicios del inspector Fagbenle, la serie contiene una gran cantidad de información. Sin embargo, lo más convincente, como es el tema de muchas de las obras de Coben, es lo poco que sabemos realmente sobre nuestros seres queridos. Como seres humanos, todos tenemos secretos, cosas que hemos intentado olvidar o momentos de los que nos avergonzamos. Estos son fragmentos de nuestro ser que tenemos miedo de confesar, porque podrían alterar cómo nos perciben los demás o cómo nos vemos a nosotros mismos. “Run Away” hace un trabajo exquisito al centrarse en por qué elegimos enterrar los traumas y los comportamientos destructivos, tanto pasados ​​como presentes.

​

Fascinante e intensamente detallada, “Run Away” es una red asombrosa que involucra una variedad de personajes y circunstancias aparentemente no relacionados que al final se entrelazan. El programa pone de relieve los secretos que guardamos de aquellos que más amamos y cómo, una vez expuestos, esos esqueletos pueden alterar quiénes somos y cómo vemos a nuestros seres queridos para siempre. En medio de la gran variedad de pistas que se revelan lentamente, tiroteos y flashbacks inquietantes, el espectáculo es tan amplio como intenso. Además, justo cuando los espectadores creen que han comprendido la verdad, la trama cambia, moviendo la narrativa en una dirección diferente. Al final, la serie nos recuerda que indagar en la vida de otras personas puede brindarte respuestas, pero es posible que no quieras enfrentar estas verdades cuando salgan a la luz.

“Run Away” se estrena en Netflix el 1 de enero.