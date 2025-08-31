Las últimas condiciones y apariencia de la casa de Uya Kuya

VIVA – Domingo por la mañana 31 de agosto de 2025, residencia Vas a Ubicada en el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta, fue visitada por las masas. Visto a las masas entradas y dañadas a la casa perteneciente al político del Partido Nacional del Mandato (PAN). No solo eso, los artículos en la casa de lujo fueron saqueados por las masas. Visto lujosos sillas, TV para la colección de gato mascota Uya kuya también desapareció.

Después del incidente, ahora apareció un video en las redes sociales relacionadas con la aparición de una casa de Uya Kuya. En la carga en la cuenta de Instagram @Rimimudamam_ y la cuenta tiktok @leylemager, hay una foto de la familia de Uya Kuya que se encuentra en el frente de su casa. Mientras tanto, la cerca de su casa negra solo queda un marco que está en la pared.



La aparición del frente de la casa de Uya Kuya

En la parte delantera de su casa, también dispersaron una serie de artículos, como maletas negras, sillas, a algunos documentos. En la parte delantera de la puerta del garaje del automóvil también hay un garabato de Pilox que dice ‘Esta casa es confiscada por la gente’ ‘Uya Kuya’. Mientras que en el sitio de seguridad hay un símbolo de un pilox rojo.

En el frente de su casa, también escribió palabras duras que huelen a la pornografía ‘para usted y su familia’. También visto el vaso frente a la casa de Uya Kuya fue destruido, en la sala delantera también se veía que todavía había un colchón grande con un montón de libros. Mientras que los artículos en el armario blanco en la habitación no miran a la izquierda.

Anteriormente, Uya Kuya también hizo un video de una disculpa al público después de recibir críticas del público por bailar al final de la sesión anual de MPR hace algún tiempo. Prometió mejorarse a sí mismo.

«Uya Kuya ofrecí una disculpa máxima, sincera de mi corazón que fue la más profunda para todas las personas indonesias para lo que sucedió en los últimos días, por lo que hice tanto intencional o involuntariamente», dijo.

Uya Kuya también reveló que no tenía la intención de hacer que la atmósfera fuera ruidosa. Con este incidente, prometió ser más cuidadoso en el aroma y la actuación. También pidió la oportunidad para que el público fuera aún mejor como miembro del Parlamento Indonesio.

«No existe la más mínima intención de nosotros hacer que esta atmósfera sea ruidosa. Pero mi promesa, desde el fondo de mi corazón, será aún más cuidadoso al comportarse, actuar, en serio representar al pueblo indonesio como miembro del parlamento indonesio. Dame una oportunidad una vez más para mejorar, aún más óptimo que lo que he hecho hasta ahora», dijo.