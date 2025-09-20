Las últimas condiciones que Bella Hadid todavía está débil en el hospital, luchando contra la enfermedad de Lyme durante 12 años

Yakarta, Viva – La noticia desagradable proviene de la familia Hadid. A través de Instagram, Yolanda Hadid compartió un retrato de su hija, Bella Hadidquien se somete a un tratamiento intensivo en el hospital.

Leer también: ¡8 mujeres más increíbles del mundo, número 4 pro Palestina!



En la carga, Bella parecía estar mintiendo con un IV y varias drogas a su alrededor. No solo Yolanda, la propia Bella también subió fotos similares en su cuenta personal, mostrando su lucha contra Enfermedad de Lyme que ha estado sufriendo durante mucho tiempo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Como madre, Yolanda no tiene poder para resistir las emociones. Escribió un latido a largo plazo que ofendió lo pesada que era la lucha de Bella. Como compañero de Lyme, Yolanda admite que el dolor que experimentó no es comparable a ver a su hijo sufrir.

Leer también: Más popular: Zodiac Piscis tomará una gran decisión, para los beneficios mágicos del salmón de ADN



«La discapacidad física que no es visible debido a la enfermedad neurológica crónica, Lyme es difícil de explicar o comprender por cualquiera. Trato de ser un ejemplo en nuestro viaje para enfrentar la enfermedad de Lyme, pero el dolor que experimenté no fue comparable al ver a mi bebé sufrimiento», escribió Yolanda sobre su Instagram, citado el domingo 21 de septiembre de 2025.

Sin detenerse allí, Yolanda también alentó a Bella para mantenerse fuerte. Afirmó que su hija era una figura valiente que nunca se rindió.

Leer también: Los beneficios del musgo marino, ¿cuál es el secreto del hermoso secreto de Bella Hadid, puede hacer una piel brillante?



«Esta enfermedad nos ha dejado caer, pero siempre nos levantamos. Continuaremos luchando contra esta enfermedad por un día mejor, juntos», escribió.

Como portada, Yolanda ofrece una expresión completa de amor:

«Eres un sobreviviente. Te amo, mi guerrero rudo», escribió.

Larga lucha contra la enfermedad de Lyme

La propia enfermedad de Lyme es una infección grave que se transmite a través de las picaduras de piojos. Esta enfermedad puede causar complicaciones en las articulaciones, corazón, al sistema nervioso. Los síntomas incluyen fiebre, dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas y fatiga prolongada.

Se sabe que Bella luchó contra esta enfermedad desde 2013, aunque solo estaba abierta al público en 2023. La madre, Yolanda, también fue diagnosticada con Lyme en 2015. No solo eso, el hermano menor, Anwar Hadid, aparentemente también experimentó condiciones similares.

La historia de la familia Hadid que debe enfrentar la enfermedad de Lyme resalta cada vez más cuán difíciles son los desafíos de esta enfermedad, pero también muestran su fuerza para fortalecerse mutuamente.