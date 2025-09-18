





Tropas israelíes y los tanques estaban empujando más profundamente a la ciudad de Gaza el miércoles, el segundo día de una ofensiva terrestre que fue ampliamente condenada internacionalmente, ya que los palestinos huyeron del área devastada en masa.

El ejército de Israel dijo que las unidades de la Fuerza Aérea y de Artillería habían golpeado la ciudad más de 150 veces en los últimos días, por delante de las tropas terrestres que se mudan. Las huelgas han derrocado torres de gran altura en áreas densamente pobladas por campamentos de carpas donde miles de palestinos se están refugiando. Israel afirma que las torres están siendo utilizadas por Hamas para vigilar a las tropas.

Las huelgas durante la noche mataron al menos a 16 personas, incluidas mujeres y niños, informaron funcionarios del hospital. El recuento de la muerte en Gaza está cerca de 65,000 palestinos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, los palestinos salieron de la ciudad, algunos en coche, otros a pie. Israel abrió otro corredor al sur de la ciudad de Gaza durante dos días a partir del miércoles para permitir que más personas evacúen.

El ministerio, que es parte del gobierno dirigido por Hamas, dijo que los ataques obligaron a la mitad de unos 80 pacientes a huir de las instalaciones. Alrededor de 40 pacientes, incluidos cuatro niños en cuidados intensivos y ocho bebés prematuros, permanecieron en el hospital con 30 trabajadores médicos, dijo el ministerio. Se estima que 1 millón Palestinos vivíamos en la región de la ciudad de Gaza antes de que las advertencias para evacuar comenzaran por delante de la ofensiva.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente