Las transmisiones de Spotify de Prince se duplican después del final de ‘Stranger Things’

Prince está viendo un Spotify significativo Impulso del streaming en su catálogo gracias a sincronizaciones clave en el final de la serie de “Cosas más extrañas.”

Desde que el episodio debutó en la víspera de Año Nuevo, “Purple Rain” ha experimentado un aumento del 243 por ciento en las transmisiones globales de Spotify y un aumento del 577 por ciento en las transmisiones globales de la Generación Z específicamente. Variedad puede revelar exclusivamente. “When Doves Cry” también experimentó un aumento del 200 por ciento en las transmisiones globales, así como un aumento del 128 por ciento en las transmisiones de la Generación Z. flujos generales de PríncipeEl catálogo de YouTube ha subido un 190 por ciento, con un aumento del 88 por ciento en las transmisiones de la Generación Z.

“When Doves Cry” y “Purple Rain” aparecieron en momentos cruciales del final. Cuando los héroes de “Stranger Things” colocaron los explosivos para destruir el Upside Down de una vez por todas, pusieron la cara dos de “Purple Rain”, que comienza con “When Doves Cry” y termina con la canción principal. Es “Purple Rain” la que suena mientras Eleven (Millie Bobbie Brown) parece sacrificarse cuando trae a Mike (Finn Wolfhard) a su mente para decirle un último adiós.

En particular, las dos canciones no se han utilizado en una serie de televisión desde que Prince las incluyó en la banda sonora de su película de 1984 «Purple Rain». «Nos dijeron que era una posibilidad muy remota, así que cruzamos los dedos», dijo el creador de la serie Matt Duffer. Tumdu tras el estreno final.

El cocreador Ross Duffer dijo que «nunca habían hablado tanto sobre la elección de una canción como lo hicimos en ese momento. Lo que también es muy emocionante es que simplemente no se ha utilizado». [Prince’s] Los herederos generalmente no permiten que esa canción tenga licencia fuera de la película ‘Purple Rain’”.