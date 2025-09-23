¡Las transacciones son más fáciles, Pay QRIS puede estar con una tarjeta de crédito BRI en Brimo Super Apps!

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Continúe aumentando la facilidad de las transacciones para los clientes. A través de la renovación de las funciones de pago Pellizco En la aplicación BRIMO, las tarjetas de crédito BRI ahora se pueden usar como la principal fuente de fondos al completar las opciones de pago digital anteriores. La presencia de esta característica proporciona muchas ventajas para los clientes. Al hacer tarjetas de crédito como la principal fuente de fondos, los clientes también obtienen flexibilidad para realizar pagos.

El Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, afirmó que esta innovación es un paso concreto para BRI en la presentación de servicios digitales que son cada vez más relevantes para las necesidades de la comunidad, según él, los usuarios de tarjetas de crédito se facilitan cada vez más por la presencia de opciones de financiación de pagos de QRI en BRIMO, ambos para las transacciones de modo comerciante (MPM) y en los comerciantes en línea.

«Esta característica proporciona más comodidad, especialmente para aquellos que no quieren molestarse en recargar el saldo. Con una tarjeta de crédito, los clientes pueden usar los límites disponibles para las transacciones», dijo Dhanny.

Para los clientes que no tienen una tarjeta de crédito, el envío se puede hacer en línea directamente a través de la solicitud BRIMO. Curiosamente, cada presentación aprobada tiene la oportunidad de obtener un cupón de hasta Rp150 mil y disfrutar de varios descuentos exclusivos en Mitra Bri Merchant. Además de la facilidad de presentación, los clientes también pueden acceder directamente a la información limitada, saldos de facturación, números de tarjetas, períodos de validez, CVV, a la hoja de facturación prácticamente a través de la aplicación.

A través de esta nueva característica, BRI fortalece su compromiso en la presentación de servicios de banca digital modernos, adaptativos e inclusivos. Esta innovación está diseñada por perfecta y eficiente para que la comunidad sea más libre de administrar las finanzas mientras disfruta de la experiencia de transacciones digitales que son cómodas y seguras según sea necesario.

Mientras tanto, para obtener información completa sobre Solicitud de tarjeta de crédito BRI Virtual, los clientes pueden acceder a los siguientes enlaces: bbri.id/qriskartukredit

Cómo activar las tarjetas de crédito BRI en BRIMO

Inicie sesión en la aplicación BRIMO, luego seleccione el menú de la tarjeta de crédito. Haga clic en el botón «Activación» en la aplicación BRIMO. Ingrese la fecha de vencimiento de datos (formato: mm/yy) y fecha de nacimiento (formato: dd/mm/yyyy). Asegúrese de que los datos estén de acuerdo con la información que figura en el sistema de tarjeta de crédito BRI. Después de que los datos sean apropiados, el titular de la tarjeta recibirá un SMS OTP (contraseña de tiempo) al número de teléfono móvil registrado en el sistema de tarjeta de crédito BRI. Ingrese el código OTP en la aplicación BRIMO. Si tiene éxito, aparecerá una notificación «Activación financiera, y el estado de la tarjeta de crédito de Bri cambiará para estar activo en el menú Información de la tarjeta. Las tarjetas de crédito BRI que ya están activas estarán disponibles automáticamente en la fuente de financiación en el método de pago de QRIS en la aplicación BRIMO.

Guía de transacción QRIS utilizando una tarjeta de crédito BRI

Inicie sesión en la aplicación BRIMO, luego seleccione la función de transacción QRIS. Escanee el código QR en el comerciante a través de la aplicación BRIMO. Ingrese el pago nominal. Elija una tarjeta de crédito BRI que se haya utilizado como la principal fuente de fondos. Vuelva a verificar el pago nominal y la fuente de fondos, luego complete la transacción. Si no tiene una tarjeta de crédito, el cliente puede solicitar una tarjeta de crédito virtual BRI a través de la solicitud BRIMO seleccionando el menú de la tarjeta de crédito BRI y haciendo clic para enviar una nueva tarjeta de crédito, luego siga los pasos de envío hasta la finalización.