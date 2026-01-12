Las transacciones digitales se disparan un 45 por ciento, Mandiri Micro Fest 2025 alienta a los microjugadores a actualizarse

Jacarta – Banco Independiente continúa enfatizando su compromiso como socio estratégico del gobierno en la aceleración del crecimiento economía comunidad a través del fortalecimiento de la capacidad empresarial de los micro actores. Este compromiso se materializa a través de la implementación del Mandiri Micro Fest (MMF) 2025 que se lleva a cabo desde agosto pasado como parte de los esfuerzos continuos para alentar a las mipymes a ascender de clase.

MMF consiste en una serie de programas de desarrollo en los que participan las MIPYMES, desde festivales, capacitación y tutoría, hiperlocal o promoción empresarial a través de personas influyentes locales, hasta la etapa Champion, donde los actores empresariales presentan sus estrategias de expansión empresarial. Todas las MIPYMES campeonas de Medan, Surabaya y Yakarta recibirán un reconocimiento y serán invitadas al evento de premiación JuraganXtra 2025.

El director de banca de consumo de Bank Mandiri, Saptari, dijo que MMF 2025 es un programa integrado diseñado para alentar a las mipymes a aumentar su capacidad empresarial, desde fortalecer la alfabetización empresarial hasta acelerar la digitalización. transacción. Este programa se llevó a cabo con éxito en tres grandes ciudades, a saber, Medan, Surabaya y Yakarta, y contó con la participación de 150 MIPYMES que participaron activamente en toda la serie de programas (festival – capacitación y tutoría – hiperlocal – campeón).

En el escenario del Festival, los participantes de las MIPYMES tienen la oportunidad de mostrar sus productos superiores directamente al público en general, creando un espacio para la interacción entre vendedores y compradores. Con la presencia de más de 6.000 visitantes en tres ciudades, este festival es un gran impulso para que las MIPYMES expandan sus mercados, presenten sus marcas y establezcan nuevas relaciones con los consumidores.

No solo eso, todas las transacciones se realizan mediante QRIS de Bank Mandiri, lo que brinda una experiencia de compra práctica, digital y segura. Este festival no es sólo un evento promocional, sino un catalizador que acelera el crecimiento de las MIPYMES y fortalece el ecosistema económico local de una manera real y memorable.

«En la serie MMF 2025, las MIPYME participantes registraron un aumento en la frecuencia de las transacciones QRIS Livin’ Merchant de hasta un 45 por ciento, o casi 3.000 transacciones adicionales. Esto refleja un aumento en la actividad de ventas y también demuestra que las MIPYME participantes en MMF 2025 han logrado aumentar significativamente su capacidad comercial», dijo Saptari en su declaración oficial el lunes (1/12).

Después de la serie del Festival, los participantes de las MIPYMES continuaron su viaje de desarrollo empresarial a través de la capacitación y tutoría que se llevó a cabo en Rumah BUMN. Este programa presenta mentores experimentados que se centran en discutir estrategias de gestión financiera y promoción empresarial. La presencia del Departamento de Cooperativas y UMKM fortalece aún más la credibilidad de esta actividad, convirtiéndola en un foro de colaboración que alienta a las MIPYMES a tener una comprensión más madura en la gestión empresarial y abre oportunidades para ascender en clase.