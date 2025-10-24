Las transacciones de criptoactivos alcanzan los 446 billones de IDR y se confirma que la liquidez del mercado interno seguirá creciendo

Jacarta – La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) señaló que transacción activo cripto- Indonesia, que alcanzó los 446,55 billones de IDR hasta septiembre de 2025. Esto se considera un impulso positivo e indicativo. ecosistema La Indonesia digital es cada vez más madura.

Respondiendo a esto, vicepresidente Indodax Antony Kusuma dijo que el mercado de criptoactivos de Indonesia continuó registrando un crecimiento significativo a lo largo de 2025. El mercado al contado registró transacciones por valor de 136,31 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, un aumento del 16 por ciento en comparación con el trimestre anterior, que ascendió a 117,52 billones de IDR.

Mientras tanto, el mercado de derivados experimentó un aumento más dramático, con transacciones que alcanzaron los 52,71 billones de IDR, un aumento del 118 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025.

«El crecimiento del mercado criptográfico no se trata sólo de números de transacciones. Esto es un reflejo del nivel de confianza pública en mecanismos de inversión criptográficos seguros y transparentes», dijo en su declaración en Yakarta, citada el viernes 24 de octubre de 2025.



Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos.

Este aumento, volvió a decir, muestra una demanda estable por parte de inversores minoristas e institucionales, además de indicar un crecimiento constante en la penetración del mercado.

Según Antony, la combinación de transacciones al contado y de derivados muestra la madurez del ecosistema criptográfico nacional, mientras que el número de usuarios activos se registró en 18,08 millones en agosto de 2025, lo que muestra una penetración cada vez más amplia en diversos segmentos de la sociedad, desde inversores novatos hasta instituciones.

Los datos internos de Indodax, añadió, confirman esta tendencia positiva, donde el volumen del año actual (YTD) hasta el 20 de octubre de 2025 alcanzó los 164,2 billones de rupias, un aumento del 93,4 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

«Esto demuestra que liquidez «El mercado interno sigue creciendo, junto con el aumento de la actividad comercial y la diversificación de los activos digitales», dijo también.

Según él, el importante crecimiento del mercado de derivados no es sólo un número, sino un indicador de que los inversores están empezando a buscar herramientas más flexibles para maximizar las oportunidades. Esta maduración marca un ecosistema cada vez más saludable.

A medida que crecen las transacciones, Antony enfatiza la importancia de la regulación adaptativa. La seguridad jurídica para las plataformas autorizadas es la base del desarrollo industrial sostenible.

«La industria de los criptoactivos sólo tendrá un efecto multiplicador en la economía nacional si todas las partes interesadas, incluidos los reguladores y los actores del mercado, trabajan juntos para que todas las partes tengan oportunidades iguales y transparentes», afirmó nuevamente. (Hormiga)