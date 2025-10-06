Las tormentas de nieve golpean el monte Everest, un escalador fue asesinado y cientos de evacuación

Tíbet: Viva – al menos uno trepador reportado muerto después tormenta La nieve de repente golpeó las regiones tibetanas y de Qinghai durante el fin de semana. Mientras que la operación de rescate aún está en curso para evacuar a cientos de personas de la pendiente oriental Monte EverestLlame al informe de los medios chinos el lunes.

La estación de televisión gubernamental de CCTV informó que un escalador murió debido a la hipotermia y la enfermedad de altura el domingo en la región de Laohugou, provincia de Qinghai.

Alrededor de 1,000 personas quedaron atrapadas en el área después de que una tormenta de nieve bloqueó el camino de acceso y derribó carpas.



Monte Everest en Himalaya.

Hasta el lunes, 137 personas han sido evacuadas con éxito en una condición estable, mientras que otros esfuerzos de rescate continúan.

En el Tíbet, alrededor de 350 escaladores que estaban varados debido a la tormenta en el campamento base de la ladera oriental del Monte Everest llegaron al punto de rescate de manera segura.

Las autoridades locales dijeron que habían establecido contacto con más de 200 personas, que se esperaba que se evaciaran pronto.

Alrededor de 300 personal de rescate, asistido por dos drones, continuaron buscando y evacuando en el área de Laohugou que estaba cubierta de nieve espesa.

La nevada que continúa caída hace que el proceso de rescate tenga lugar difícil y alto riesgo.

Laohugou, que se encuentra a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar lo convierte en una de las áreas más extremas en la región noroeste de China.

Según los informes, cientos de escaladores también quedaron atrapados en la ladera oriental del Monte Everest en la región tibetana durante el fin de semana debido al mal tiempo. (Hormiga)

