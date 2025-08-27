YouTube ha firmado un acuerdo para lanzar una noticia de America Networks de Herring Networks (En) en TV de YouTube En el cuarto trimestre de 2025. La noticia del acuerdo para llevar a Oan se produce solo unas horas antes de que el acuerdo actual de YouTube TV con Fox Corp. para llevar Fox News y otras redes caducarán, y expirarán, y May da como resultado que los canales de Fox se oscurecen en el servicio de televisión por Internet.

YouTube TV, con un estimado de 9.5 millones de suscriptores como finales de 2024, se convertirá en el distribuidor más grande de OAN. En 2022, Oan fue retirado por Directv y Verizon Fios, los únicos dos grandes proveedores de televisión de pago que ofrecían la red.

Además de Oan, YouTube TV agregará Herring’s A Wealth of Entertainment (AWE), que «ofrece una programación vicaria original» con «destinos de viaje asombrosos, autos escandalosos, casas increíbles y mucho más», según la compañía. Tanto Oan como Awe se unirán a la alineación de paquetes base de YouTube TV, que actualmente cuesta $ 82.99 por mes.

Oan ha construido una marca como quizás los medios de comunicación más ávidos pro-Trump. Oan ha impulsado las teorías de conspiración flotadas por los partidarios de Trump, incluido que el presidencial de 2020 fue manipulado a favor del presidente Biden.

Mientras tanto, la corriente Acuerdo de distribución de TV de YouTube con Fox Corp. expira el miércoles 27 de agosto a las 5 pm ET. YouTube ha dicho que está intentando alcanzar una renovación de un acuerdo con Fox Corp. y dijo: «Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo justo para ambas partes y nos permite preservar el valor de nuestro servicio».

Richard Levine, presidente de distribución de Oan y Awe, declaró: «Estamos entusiasmados de traer a Oan y Awe a la comunidad de suscriptores cada vez mayor de YouTube TV. Esta asociación hace que sea más fácil que nunca para los espectadores en todo

Justin Connolly, vicepresidente, Jefe de Medios Global en YouTube – Anteriormente jefe de distribución en Disney – Dicho en un comunicado: «Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar a nuestros suscriptores una amplia gama de contenido, por lo que estamos entusiasmados de traer una noticia de América a YouTube TV. Esta asociación le da acceso a una noticia a nuestra creciente audiencia, al tiempo que les da a nuestros suscriptores aún más opciones cuando se trata de noticias y entretenimiento».