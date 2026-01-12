Jacarta – Las tensiones geopolíticas globales volverán a aumentar a principios de 2026, lo que llevará a muchos inversores a buscar activo que se considera más seguro y resistente al riesgo. Esta situación enfatiza la importancia de las estrategias de cobertura en las carteras de inversión, especialmente para aquellos que quieren mantener el valor de su riqueza en medio de la incertidumbre económica y política.

Banco Unido de Ultramar (UOB) subrayó que la necesidad de refugio seguro será el tema principal a lo largo de 2026. En medio de la turbulencia geopolítica, incluidos los recientes acontecimientos en Venezuela, se alienta a los inversores a considerar activos que puedan ayudar a reducir el riesgo de su cartera.

El informe de la UOB afirma que la posibilidad de que se produzcan eventos de riesgo geopolítico global se ha convertido en una realidad, de modo que el mundo de las inversiones en 2026 estará dominado por la necesidad de refugios seguros. Estos riesgos no se limitan sólo a los conflictos entre países, sino también a los disturbios políticos, las alianzas económicas cambiantes y los impactos repentinos de las políticas en los mercados.

«Existe una necesidad urgente e importante de que los inversores busquen coberturas de refugio seguro para diversificar los riesgos en las carteras de inversión», dijeron los analistas de la UOB, citados por Los tiempos de negociosLunes 12 de enero de 2026.

Este tipo de diversificación se considera crucial para hacer frente a la volatilidad que puede afectar el valor de activos de alto riesgo como las acciones. Aquí hay tres activos que se consideran opciones defensivas prometedoras:

1. No

El oro es conocido desde hace mucho tiempo como un activo clásico de refugio seguro. La UOB llama a este metal precioso un «verdadero refugio seguro global» o un refugio seguro global de facto.

Los metales preciosos no sólo son atractivos porque su valor tiende a ser estable cuando los mercados son volátiles, sino también porque el oro es el único activo real que los bancos centrales mantienen como reservas. Esto hace que el oro tenga un doble papel: como cobertura contra la inflación y la agitación geopolítica.

También se espera que los precios del oro aumenten en 2026. Esta tendencia muestra una fuerte confianza en los fundamentos del oro, no solo un aumento temporal de los precios debido a ciertos eventos.

2. Yen Japón

Aparte del oro, se prevé que el yen japonés vuelva a convertirse en un importante activo de refugio seguro, especialmente en el grupo de países industriales avanzados (G7). Aunque la moneda se ha debilitado recientemente frente al dólar estadounidense, UOB considera que el yen tiene un gran potencial para volver a su papel tradicional como moneda de refugio seguro del G7.