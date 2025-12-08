Las tensiones entre Japón y China aumentan después de que los aviones chinos bloquearan el radar de los cazas japoneses







Japón y Australia instaron a la calma el domingo después de que aviones militares chinos bloquearan el radar de los aviones de combate japoneses. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo que Japón protestó formalmente por el incidente.

Dijo que el avión militar chino J-15 despegó del portaaviones chino Liaoning cerca de la isla sureña de Okinawa el sábado y «intermitentemente» fijó su radar en los aviones de combate japoneses F-15 en dos ocasiones el sábado, durante unos tres minutos al final de la tarde y durante unos 30 minutos por la noche.

Los aviones de combate japoneses se habían apresurado a perseguir aviones chinos realizar ejercicios de despegue y aterrizaje de aviones en el Pacífico desde una distancia segura. Japón y Australia, cuyos ministros de defensa mantuvieron sus conversaciones programadas en Tokio el domingo, expresaron preocupación por el acontecimiento. «Estamos profundamente preocupados por las acciones de China en las últimas 24 horas», dijo el ministro de Defensa australiano, Richard Marles.

