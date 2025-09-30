Las tendencias de seguros de la sharia se estiran, centrándose en la protección del patrimonio financiero

Yakarta, Viva – Industria Seguro de la sharia En Indonesia, muestra el estiramiento con la presencia de varios productos que se dirigen a las necesidades de protección a largo plazo. Aliento de inflación, aumento de los costos de educación, hasta el aumento de los precios de las propiedades hace que la planificación financiero El largo plazo es cada vez más importante para las familias indonesias.

Según los datos, la inflación en los últimos cinco años es relativamente estable en el rango de 1.5-3.5%. Sin embargo, el costo de la vida diaria se registró más rápido. Educación, por ejemplo, en promedio aumenta del 10-15% por año.

Mientras tanto, los precios de las propiedades aumentaron en un 8,6% en solo cuatro años, del 102,11% en 2021 a 110,9% en 2025. Estas condiciones hacen que el valor de la herencia prepare en este momento el riesgo de disminuir el poder en el futuro.

Respondiendo a estas necesidades, el PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) el 30 de septiembre de 2025 anunció el lanzamiento del plan esencial de Sharia Pruheritage, productos de protección vital que ofrecen los beneficios del refuerzo de protección con un posible aumento en la compensación de hasta el 150% sin un aumento en la contribución.

«Como líder de la industria de seguros de vida de la sharia, estamos comprometidos a presentar soluciones relevantes a las necesidades a largo plazo de las familias indonesias», dijo Iskandar Ezzahuddin, presidente de Prudential Syariah, como se cita de su declaración, martes 30 de septiembre de 2025.

Él dijo que la pruheritage del plan esencial de la sharia fue un paso estratégico como un esfuerzo para apoyar la resiliencia financiera familiar. «La inflación y el aumento de los costos de vida hacen que las personas necesiten una protección cada vez más que no sea solo una vida, sino que también tiene un aumento en el valor para poder compensar la inflación», explicó.

Reveló que el producto tiene varias características principales, como la protección de hasta los 100 años, un aumento en la compensación de seguros cada cinco años al 50% del valor inicial, la flexibilidad del período de pago y la contribución comienza desde RP500 mil por mes.

Además de los beneficios de la protección, también está disponible una función WAQF opcional. «Más que solo protección financiera, esto también brinda una oportunidad para que los participantes hagan el bien a través de WAQF para que la comunidad en general pueda sentir los beneficios», explicó Vivin Arbianti Gautama, director de marketing de clientes, Prudential Syariah.

Esto, dijo, es una característica opcional que puede ser seleccionada por el titular de la póliza si desea utilizar la compensación de seguros para las instituciones WAQF que tienen un acuerdo de cooperación con el gerente.

La cantidad máxima de beneficios de seguro que se pueden representar es el 45% de los beneficios totales de la muerte, incluido el refuerzo de protección. «Con el espíritu de ayuda que es el núcleo del principio de la sharia, esperamos que sea un regalo para la familia, no solo para las familias que quedan atrás, sino también como un legado de bendición para los demás».

Con este producto, la industria de seguros de la sharia se suma a la variación de los instrumentos que la comunidad puede utilizar para mantener la resiliencia financiera familiar. La presencia de productos basados ​​en la sharia con características de protección a largo plazo también refleja los esfuerzos de la industria para adaptarse a la dinámica de las necesidades del consumidor.