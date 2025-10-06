Las tendencias de la etiqueta hacen que Kustomfest 2025 sea más festivo

Yogyakarta, Viva – Kustomfest 2025 es nuevamente un lugar para la expresión de los perpetradores de cultura personalizada indonesia. En medio de la bulliciosa creatividad de los constructores, la presencia de MaxDecal dio un nuevo color a través de la innovación visual que combinaba arte personalizado con tecnología moderna de etiquetas de material.

El festival, que se celebró en el Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, del 4 al 5 de octubre de 2025, llevó el tema «Madchinist», un término que combinaba las palabras locas y maquinistas.

Este tema ilustra el espíritu de la «locura» de los operadores de máquinas y la mecánica en la creación de obras que van más allá de los límites convencionales.



MaxDecal en el evento Kustomfest

MaxDecal, como pionero de la marca de calcomanías locales de alta calidad, parece prominente con una variedad de obras de colaboración. Uno de ellos, un automóvil icónico envuelto con una pegatina metálica blanca 9600 combinada con los gráficos oficiales de Kustomfest 2025.

La apariencia no solo muestra la precisión de la tecnología de envoltura, sino que también confirma que las obras de arte personalizadas pueden dialogar con la última tecnología visual.

No solo eso, la etapa principal de Kustomfest también se desempeñó de manera diferente este año. Usando una pegatina de impresión de holograma (APH80) desde MaxDecal, la superficie de la etapa presenta un efecto dinámico que cambia después del reflejo de la luz.

El juego visual crea una atmósfera futurista en medio de un festival que es sinónimo del mundo de la mecánica y el metal.

«Esta colaboración no es solo una cuestión de apariencia, sino que cómo los trabajos visuales pueden ser parte de la cultura personalizada misma», dijo el director del proyecto e I + D Maxdecal, Nofian Hendra.

Agregó que el uso de pegatinas ahora es cada vez más amplia en el mundo de las bicicletas y automóviles personalizados. modificación.

«Vemos un gran potencial para combinar la tecnología de la etiqueta con las características del trabajo de cada constructor indonesio», dijo.

En el stand MaxDecal, los visitantes también pueden ver sus aplicaciones de productos superiores, incluidas las motocicletas Harley-Davidson de estilo bicicleta personalizado equipadas con rayas con pegatinas de tipo VPF100.

Todos los elementos muestran que la innovación visual puede ser un medio nuevo para fortalecer el carácter del trabajo personalizado.

El Director del Kustomfest Lulut Wahyudi evaluó que la presencia de MaxDecal agregó valor estético mientras expandía opciones para actores de la industria personalizados.

«Traen una nueva forma de ver obras personalizadas, que los detalles visuales y los materiales modernos también son parte de las expresiones creativas», dijo.