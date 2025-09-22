Las tendencias de financiación automotriz se distribuyen de manera uniforme

Bekasi, Viva— El patrón de financiamiento de vehículos motorizados en Indonesia muestra una diversidad bastante equitativa. Empresas Astra Credit (Accidentista) Tenga en cuenta que los consumidores ya no solo están fijados en un esquema particular, ya sea relacionado con el monto del pago inicial o el pago inicial o el tenor de cuotas.

«Cuando se le preguntó sobre la tendencia, en realidad bastante diverso. Algunos eligen DP Grande, también hay pequeños DP. Del mismo modo, con tenores largos y cortos, todos tienen entusiastas. Entonces, si vemos, la composición es de aproximadamente 50-50 «, dijo recientemente el gerente de sucursal de ACC Bekasi, Raditya Anjana.

Este fenómeno, según ACC, ilustra a los consumidores cada vez más cuidadosos al ajustar las opciones de financiación con sus respectivas condiciones financieras. Algunos eligen un DP grande para que las cuotas mensuales sean más ligeras, mientras que otras priorizan DP bajo para que puedan tener un vehículo de inmediato.

Lo mismo le sucedió al tenor de la entrega.

«Aquellos que eligen muchos tenores largos, que eligen muchos tenores cortos. Por lo tanto, todos regresan a las necesidades y la comodidad de los consumidores», agregó.

Además, ACC destaca el creciente interés del consumidor en las opciones de intercambio de intercambio. A través de la cooperación con los autos OLX, los consumidores pueden intercambiar autos viejos para ser utilizados como vehículos nuevos.

«Flujo, el auto viejo será actuado por OLX, entonces los resultados se pueden usar como DP. No hay límite del año de producción para el automóvil intercambiado», dijo.

Las tendencias de financiación de vehículos eléctricos también comenzaron a aparecer. ACC asegura que admite la compra de automóviles eléctricos de varias marcas, incluidas BYD, Wuling y Chery.

«Si se le pregunta si el ACC financia EV, la respuesta es sí. Hemos entrado allí», dijo.

En términos de servicio, ACC enfatizó el compromiso de proporcionar decisiones de crédito más rápidas. Se dice que el proceso de presentación solo toma alrededor de un día. «Incluso puede ser más corto, solo 10 minutos, si todos los datos están completos», dijo.

Con una variedad de esquemas de financiación ofrecidos, ACC es optimista de que puede llegar a todos los segmentos de consumo, tanto los que se dirigen a automóviles nuevos, usados ​​o eléctricos.