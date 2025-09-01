Las tasas de interés de la Fed a las regulaciones, estas son 7 cosas que afectan el mercado de cifrado en septiembre de 2025

Yakarta, Viva – A principios de septiembre de 2025 se convirtió en un período completo de anticipación para los mercados financieros globales, especialmente los activos cripto-. Los participantes del mercado están esperando una decisión de la Reserva Federal (La alimentada) Estados Unidos, ya sea para continuar el recorte de la tasa de interés de referencia o realmente retrasó.

Leer también: Los activos criptográficos explotaron, Bitcoin y Ethereum Translucent Sky: Verifique 5 aplicaciones oficiales que hacen CUAN en 2025



Se considera que esta decisión tiene el potencial de dar una nueva dirección al movimiento. Bitcoin, Ethereumasí como otros activos digitales. En agosto, el mercado de cifrado registró un movimiento significativo. Bitcoin (BTC) había tocado un nuevo récord en el nivel de US $ 124,000 o alrededor de Rp2.03 mil millones.

Sin embargo, la atención realmente se dirigió a Ethereum (ETH) y una serie de altcoin que saltaron más del 20% durante el mes pasado. Ethereum incluso logró penetrar en US $ 4,950 o alrededor de Rp81.2 millones a fines de agosto, mientras que Bitcoin se corrigió un 5% en un mes.

Leer también: ¿Los activos criptográficos son ahora uno de los instrumentos financieros, más impuestos de transacciones?



El impulso crucial ocurrió durante el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole. Powell enfatizó que la presión en el mercado laboral podría ser una razón para que el Banco Central de los Estados Unidos reduzca las tasas de interés para fomentar el crecimiento económico. La declaración también aumentó el precio criptográfico a fin de mes.

Al ingresar a septiembre, hay una serie de agendas importantes que se cree que afectan el sentimiento del mercado. ¿Cualquier cosa? La siguiente es una lista resumida del comunicado de prensa de Luno, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: LPS tiene la oportunidad de podar nuevamente la tasa de interés de garantía al nivel más bajo, esta es la consideración





Ilustración de la moneda criptográfica. Foto : Entre/reuters/dado ruvic/ilustración

1. Votación Mainnet Stellar – 3 de septiembre

La comunidad estelar será el Protocolo de votación 23, que conlleva una serie de mejoras. Su principal enfoque en Soroban, la plataforma de contrato inteligente estelar, que se prometió más rápido y de manera más eficiente. Se cree que este paso aumenta el atractivo de los inversores.

2. Anuncio de ONDO – 3 de septiembre

Los inversores están esperando noticias sobre la posibilidad de lanzar tokens de acciones de ONDO. Aunque todavía no hay certeza, la especulación relacionada con esta agenda ha atraído la atención del mercado.

3. Lanzamiento de datos de desempleo estadounidenses – 5 de septiembre

Los datos de empleo serán la clave de la consideración de la Fed. Powell mencionó anteriormente un aumento en el desempleo podría fortalecer las razones para reducir las tasas de interés.

4. Índice de precios del productor (PPI) – 10 de septiembre

Como indicador de inflación mayorista, el alto PPI puede reducir las posibilidades de podar las tasas de interés. En julio pasado, PPI aumentó un 0,9%, el más alto desde 2022.

5. Datos de inflación de EE. UU. (CPI) – 11 de septiembre

La inflación controlada del consumidor al nivel de 0.2% el mes anterior dio una señal positiva. El último número será una consideración crucial para la política monetaria.

6. Decisión de las tasas de interés del Banco Central Europeo – 11 de septiembre

El BCE ha reducido las tasas de interés dos veces este año. El mercado está esperando si se tomará un paso similar, especialmente si la Fed también reduce las tasas de interés.

7. La decisión de la tasa de interés de la Fed – 17 de septiembre

Esta es la agenda más esperada. Según CME FedWatch, el mercado predice el 83% de la posibilidad de podar el 0.25% y el 17% de la posibilidad de tasas de interés detenidas.

Con esta fila de agenda, se espera que septiembre esté lleno de volatilidad. Tanto los inversores criptográficos como los participantes tradicionales del mercado continuarán examinando todos los datos y la política del banco central que pueden determinar la dirección del movimiento de los precios de los activos globales.