Las tasas de interés caen, el precio de la caída de bitcoin: ver el sorprendente análisis

Yakarta, Viva – Una semana después de la Central de los Estados Unidos, La alimentadarecortar tasa de interés por valor de 25 puntos básicos (BPS), precio Bitcoin Todavía se movió volátil e incluso había caído al nivel de US $ 111,500 (RP1.8 mil millones) después de que anteriormente saltó a US $ 117,700 (RP1.9 mil millones).

Este movimiento plantea preguntas interesantes. La razón es que el mínimo del trimestre de flores generalmente impulsa activos riesgosos, como las criptomonedas y las acciones para aumentar.

Respondiendo a esta condición, Fahmi Almuttaqin como analista Reku dijo la disminución de los precios de Bitcoin y Ethereum Actualmente causado por el mercado Un activo criptográfico quien había anticipado tasas de interés mucho antes del anuncio oficial la semana pasada.

«La liquidez a corto plazo ha fluido rápidamente a los activos de riesgo, incluidos Bitcoin y Altcoin, de modo que cuando la decisión finalmente salió, algunos inversores realmente llevaron a cabo una toma de ganancias», dijo, a través de una declaración oficial, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Además, las razones para el debilitamiento de la economía, incluido el debilitamiento del sector laboral de EE. UU. Subyacente a la disminución en las tasas de interés, hicieron preocupaciones de los inversores sobre el riesgo de aumentos de inflación.

Además, a pesar de que la Fed reduce las tasas de interés, los datos del saldo financiero de la Fed muestran que el banco central en realidad no es agresivo en la expansión de la liquidez.

Refiriéndose a la liberación semanal de la Reserva Federal H.4.1, los activos totales de la Fed al 17 de septiembre de 2025 se registraron en US $ 6.6 billones (RP110,500 billones). La cantidad todavía está muy por debajo de la parte superior de Pandemi Covid-19 (alrededor de US $ 9 billones/RP150,678 billones).

Esto indica que el proceso de endurecimiento cuantitativo (QT) o la política monetaria de ajuste aún está en curso incluso con la desaceleración del tempo.

En esta condición, el mercado se da cuenta de que la disminución de las tasas de interés no es suficiente, lo que determina la disponibilidad de liquidez en dólares estadounidenses en el mercado global.

Esta condición es bastante solidaria para apoyar la proyección positiva de Bitcoin y el mercado de activos criptográficos en general en el resto de este año.

En medio de tendencias relativamente sólidas en la acumulación de inversores institucionales y el potencial para el desarrollo de la adopción de ETF Altcoin, Bitcoin y Ethereum tienen la oportunidad de regresar a una puntuación nueva de todos los tiempos.

«Sin embargo, todavía existen escenarios a la baja, como la ocurrencia del cierre del gobierno de los Estados Unidos, que puede desencadenar presiones de flujo de efectivo a corto plazo y trabajos de poda a gran escala», dijo Fahmi.

Además, continuó, el aumento potencial en la inflación o comenzando a fortalecer el dólar estadounidense también puede desencadenar el desarrollo de un sentimiento negativo con el riesgo de corrección de bitcoin por debajo de US $ 100 mil (RP1.6 mil millones).

Para los inversores en Indonesia, la proyección de las tasas de interés de la Fed en el resto de este año abre las perspectivas de diversificación a los activos de riesgo. Sin embargo, todavía hay una tendencia a una alta volatilidad en Bitcoin.

Por lo tanto, la estrategia de promedio de costos en dólares (DCA) puede ser más estratégica que la inversión o el comercio, así como en grandes cantidades.

Tenga en cuenta que el mercado de activos criptográficos ahora no puede separarse de la dinámica macro global, por lo que los inversores deben monitorear no solo los precios de Bitcoin, sino también los indicadores de liquidez del dólar estadounidense y fondos institucionales.

En la realización de DCA, los inversores pueden optimizar las características que facilitan invertir en los activos de criptografía y posibles acciones estadounidenses.

Por ejemplo, a través de los paquetes se encuentran en el récord que permite a los inversores invertir en varios chips criptográficos y acciones de ETF US con el mejor rendimiento en un solo deslizamiento para facilitar la diversificación.

«La función de paquetes está equipada con un sistema de reequilibrio ayudará a los inversores a ajustar su asignación de inversión de acuerdo con las condiciones del mercado automáticamente. De esa manera, la estrategia DCA que se lleva a cabo puede ser más fácil, más práctica y óptima», explicó Fahmi.