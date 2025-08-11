Las tasas de boletos de tren del aeropuerto son solo RP. 1.945 en el 80 aniversario de la República de Indonesia, tenga en cuenta la ruta y el horario

Yakarta, Viva – PT Trinero Presentando promociones especiales para los pasajeros de los viajes en tren del aeropuerto (KA) en Medan y Yogyakarta, a través de la «Promoción de promoción de boletos de Merdeka» y «Código de cupones Railhutri80» con precios de boletos que comienzan desde RP. 1.945 para calendario y ciertas relaciones.

Leer también: Calendario completo de Super League Prime Week 2025/26: ¡Comienza la competencia caliente!



El gerente de comunicación de la compañía, dijo Ayep Hanapi, el programa para animar el 80º Día de la Independencia de Indonesia fue válido del 16 al 18 de agosto 2025 para un determinado horario.

Entre otras cosas,, a saber, Ka Srilelawangsa Número U1 con un horario de salida de las 06:45 Relaciones KNM -MDN, KA U22 con un horario de anuncio a las 18:35 relaciones MDN -Knm y Ka U24 Programa de salida 19:25 MDN -KNM RELACIONES.

Leer también: Línea de cercanías Anjlok perturbó a Rute Krl Bogor-Jakarta City, Kai Open Voice



«Esta promoción especial es una forma de aprecio de PT Railink a la comunidad mientras se adhiere al 80 aniversario de la independencia indonesia. Queremos brindar oportunidades para que más clientes disfruten de servicios Encima Con precios asequibles, tanto en Medan como en Yogyakarta «, dijo Ayep en su declaración, el lunes 11 de agosto de 2025.



Jalayang o Skytrain Soetta Airport (ilustración fotográfica) Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Leer también: En menos de 2 horas se abrió, se cerró el registro de la ceremonia de aniversario de la República de Indonesia en el palacio.



«Esperamos que esta promoción no solo haga que el tren de transporte seleccionado con el aeropuerto sea cómodo y eficiente, sino que también se suma a la animada celebración de la independencia este año», dijo.

Detalló, la tarifa promocional especial para las relaciones Medan -Kualanamu (MDN -Knm) y viceversa se estableció en Rp 6,945. Donde, esta figura es el resultado de una fusión de la tasa ferroviaria del Servicio Público Medan -araskabu (MDN -ARB) (MDN -ARB) de RP. 5,000, con una tarifa promocional para la tasa de promoción de relaciones Araskabu -Kualanamu (ARB -KnM) de RP 1,945.

Los precios de la promoción no se pueden combinar con programas de descuento u otras ofertas, y este boleto de promoción no es reembolsable y no se convierte en que se espera que los pasajeros aseguren los horarios de los viajes antes de realizar una compra.

Además, los clientes también pueden obtener un descuento del 80 por ciento para los boletos de tren Srilelawangsa y Yia Xpress Train, utilizando el código de cupón RailHUTRI80. Esta promoción especial solo se puede disfrutar a través de la solicitud de trenes del aeropuerto y se aplica a todos los horarios del calendario de trenes Medan-Kualanamu Srilelawangsa y el tren Yia Xpress (no PSO).

Un usuario solo puede usar 1 código de promoción por día, los cupones no se pueden cobrar, combinarse con otras promociones o transferirse. Los boletos comprados utilizando códigos de promoción no son reembolsables y no se venganicos.



Movimiento de pasajeros en el área de llegada de la Terminal 1 Aeropuerto de Soetta, Tangerang Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Si el precio de la promoción no aparece al realizar un pedido, asegúrese de que el horario y las relaciones de viaje que elija de acuerdo con el programa de promoción. Donde la fecha de compra es en el período 16-18 de agosto de 2025, y el código del cupón RailHUTRI80 se ingresa correctamente y la cuota de promoción aún está disponible.

«Tenga en cuenta que el precio promocional no se mostrará como un» precio de Coret «, sino que se corta inmediatamente y aparece como el precio final en la página de pago», dijo.

Para obtener información, los boletos se pueden comprar a través de todos los canales de ventas oficiales, a saber, las aplicaciones de trenes del aeropuerto, los sitios web oficiales, el acceso de las aplicaciones KAI, así como las máquinas de máquina expendedora (VM) en la estación.

Para obtener más información sobre el calendario de boletos, tarifas y pedidos del aeropuerto de KAI, el público puede acceder al sitio web oficial de PT Railink en www.railink.co.id, o a través de las redes sociales oficiales en Instagram @kabandarailink, Facebook @kabandarailink, Twitter @kaibandara y por correo electrónico en humas@railink.co.id.