Las tarifas del internado islámico que fue insultado por el programa Trans7 son aparentemente baratas, el total es menos de 2 millones de IDR al año.

Yakarta, VIVA – Programa Xpose Uncensored transmitido en Trans7 que presentó a los estudiantes de internados islámicos narrativas consideradas degradantes para los internados islámicos, lo que generó críticas generalizadas. El programa decía que los estudiantes tenían que «deslizarse» para besar las manos. kiai y mencionar la riqueza del kiai se considera un insulto para el mundo de los internados islámicos.

Un videoclip de 1 minuto y 13 segundos que ha circulado ampliamente en las redes sociales muestra a los estudiantes caminando mientras están sentados o empujando para besar la mano del kiai. Sin embargo, lo que provocó la ira del público fue la narrativa en la transmisión.

«Los dos kiai son muy ricos, pero la gente es la que da los sobres. No sólo los estudiantes en edad de niños, sino también los padres que conocen a los kiyai, todavía están deseosos de besarles las manos. Y lo sorprendente es que es el que besa la mano quien da los sobres. Los internautas sospechan que por eso el kiai se está haciendo más rico, su coche es tan lujoso que hasta las fundas cuestan miles de millones, incluso las más caras las marcas van desde Rp. 400 mil a Rp. 12 millones. Así es. Los familiares de una familia resultaron salpicados». el dinero, aunque si fueran ricos su gente se lo habría dado o no? «Pero ¿qué tal si le entregas un sobre al kiyai y esperas recibir una bendición, si no aprendes la lección?» dice la narración del vídeo.

Se considera que esta narrativa insulta la tradición de respetar el kiai de los estudiantes de los internados islámicos y crea una impresión negativa de los internados islámicos. Muchos partidos creen que la presentación de la emisión es desproporcionada y puede provocar malentendidos en la sociedad.

Sin embargo, en medio de las críticas al contenido de la transmisión, el público destacó el hecho de que costo educación en internados islámicos lirboyoKediri, que se cree que es el escenario del espectáculo, en realidad es muy asequible.

Según datos oficiales del sitio lirboyo.net, el costo total de vida y educación de los estudiantes allí no llega ni a los 2 millones de IDR al año.

Para los nuevos estudiantes, los costos iniciales incluyen el pago del edificio de estudiantes 25 mil IDR, la base de estudiantes 10 mil IDR, el libro de tres personajes 12 mil IDR y el libro de reglas 1.800 IDR. El coste inicial total es de sólo unos 63.800 IDR y se paga una vez en la vida.

Aparte de eso, la tarifa anual es de sólo alrededor de 10.000 IDR, y cubre la administración 2.500 IDR, el desarrollo de instalaciones 6.000 IDR y la educación e información 1.500 IDR. Mientras tanto, para fines organizativos como Jam’iyah, deliberaciones, efectivo en habitaciones, safaris regionales y actividades sociales, la contribución total es de 186.000 IDR al año.