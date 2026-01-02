Las tarifas de peaje del aeropuerto de Soetta aumentarán a partir del 5 de enero de 2026, tenga en cuenta el importe

Jacarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk aumentará arancel tol Sedyatmo también conocido como peaje Aeropuerto Soekarno-Hatta (soetta), a partir del 5 de enero de 2026, a las 00.00 WIB.

Este ajuste tarifario está de acuerdo con el Decreto del Ministro de Obras Públicas (PU) N° 1325/KPTS/M/2025 de 25 de noviembre de 2025 sobre la Determinación de las Clases Tipo de Vehículos de Motor y el Ajuste de las Tarifas de Peaje en los Tramos de Autopistas de Peaje Prof. DR. IR. Soedijatmo.

Los ajustes a las tarifas de peaje han sido regulados en el artículo 48 párrafo (3) de la Ley (UU) Número 38 de 2004 sobre Carreteras y el Artículo 68 párrafo (1) del Reglamento Gubernamental (PP) Número 15 de 2005 sobre Carreteras de Peaje con la última modificación en PP Número 17 de 2021.

«Con base en estas regulaciones, la evaluación y ajuste de las tarifas de peaje se realiza cada dos años en función de la influencia de la tasa de inflación», dijo Jasa Marga Management en un comunicado, el viernes 2 de enero de 2026.



Incremento del peaje de la autopista Sedyatmo.

Este ajuste de tarifas también es necesario como una forma de certeza del retorno de la inversión para las entidades comerciales de autopistas de peaje de acuerdo con el plan de negocios, para construir y mantener un clima propicio para la inversión en autopistas de peaje en Indonesia, así como para mantener y mejorar el nivel de los servicios de autopistas de peaje.

El siguiente es el importe del ajuste de tarifas en la carretera de peaje de Sedyatmo, también conocida como carretera de peaje del aeropuerto de Soetta, a partir del 5 de enero de 2026:

– Meta I: IDR 8.500,- que originalmente era IDR 08.500,-

– Meta II: IDR 11.500,- que originalmente era IDR 11.000,-

– Meta III: IDR 11.500,- que originalmente era IDR 11.000,-

– Meta IV: IDR 12.500,- que originalmente era IDR 12.000,-

– Meta V: IDR 12.500,- que originalmente era IDR 12.000,-

Conocida como el acceso principal al aeropuerto más grande de Indonesia, la carretera de peaje de Sedyatmo funciona como un nodo importante que conecta varias carreteras de peaje principales, a saber, Cawang – Tomang – Pluit, Cawang – Tanjung Priok – Pluit, West Ring Toll Road (JORR W1) y Cengkareng – Batuceper – Kunciran (JORR II).

Esta conectividad respalda la movilidad comunitaria fluida, las actividades logísticas y el crecimiento regional a lo largo del corredor de peaje. De enero a diciembre de 2025, la autopista de peaje de Sedyatmo registró 79.635.889 vehículos, lo que demuestra la gran necesidad pública de un acceso rápido y fiable a Yakarta y al aeropuerto de Soekarno-Hatta.

Para mantener la calidad del servicio, JMT constantemente realiza mejoras en varios aspectos. En servicios de transacciones, JMT agregó una cabina de aproximación oblicua (OAB) y proporcionó 10 unidades de lectura móviles para acelerar el proceso de transacción.