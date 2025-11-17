VIVA – Actitud marítima Porcelana en la región del Indo-Pacífico muestra una escalada significativa a lo largo de 2025. A través de operaciones de “zona gris” (acciones por debajo del umbral de la guerra pero caracterizadas por la coerción y la ambigüedad), Beijing es cada vez más agresivo al hacer valer sus reclamos territoriales y desafiar las respuestas de los países vecinos.

El pasado mes de junio, bote Se registra que la empresa matriz de China ha entrado profundamente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón. Dos meses más tarde, Scarborough Shoal se convirtió en el lugar de una movilización a gran escala de barcos de la guardia costera, la marina y la milicia marítima chinos para reprimir a elementos del ejército filipino. Esta serie de incidentes marcó un paso de provocaciones esporádicas a una campaña de presión sostenida.

Las fuerzas marítimas de China ahora están operando en formaciones coordinadas, intensificando los enfrentamientos en el Mar Oriental de China y China. Porcelana Sur. Cerca de las islas Senkaku, las patrullas japonesas enfrentaron desafíos diarios, y los barcos chinos realizaron maniobras agresivas para exponer las brechas de coordinación entre las Fuerzas de Autodefensa japonesas y la Guardia Costera.

En Scarborough y Second Thomas Shoals, los barcos chinos habían intensificado sus amenazas verbales con ataques con cañones de agua y embestidas, causando daños a los barcos filipinos. Imágenes de satélite de agosto de 2025 muestran cortadores chinos en reparación, prueba de la voluntad de Beijing de correr el riesgo de una escalada.

Kepulauan Kinmen di Taiwán Es asaltado a diario por barcos chinos “que hacen cumplir la ley”, muchos de los cuales tienen sistemas de rastreo desactivados o enarbolan banderas extranjeras. Esta falta de claridad obliga a la Guardia Costera de Taiwán a realizar interceptaciones continuamente sin desencadenar una confrontación militar.

¿Enorme impacto psicológico?

La vigilancia y la intimidación se han vuelto rutinarias, erosionando la moral y demostrando su inevitabilidad. Estas tácticas apuntan a debilitar la resiliencia de Taiwán antes de que surja un conflicto abierto.

La estrategia de China integra las “tres guerras” del EPL: psicológica, mediática y legal. Cada choque marítimo es parte de una narrativa más amplia. El ataque con cañones de agua se planteó como una legítima defensa; patrullas de portaaviones etiquetadas como ejercicios de rutina; y Scarborough Shoal fue rebautizado como «reserva natural» para justificar la presencia militar. Esta combinación de intimidación y control narrativo genera una falsa legitimidad para acciones que violan las normas internacionales.