Las soluciones digitales fomentan el fácil acceso a la financiación de vehículos

Yakarta, VIVA – El rápido desarrollo de la tecnología digital también ha cambiado la forma en que los consumidores eligen productos y servicios automotrices. Ahora, la gente no sólo busca vehículos con especificaciones calificadas, sino que también considera la facilidad del proceso de financiación, la velocidad del servicio y la seguridad de las transacciones digitales.

Esta condición requiere que los actores de la industria automotriz sean más adaptables en la comercialización de sus productos y servicios.

En línea con esta tendencia, SEVA, la plataforma digital de Astra que forma parte de Astra Financial, ha logrado mostrar sus avances a través de estrategias de marketing digital que se consideran innovadoras. Plataforma de servicios y soluciones para automoción financiero Este programa integrado logró ganar premios.

El premio fue recibido directamente por el director de marketing y marca digital de SEVA, Trijoko Agung Wibowo, en una ceremonia celebrada en Yakarta. El hombre que familiarmente se llama Jojo dijo que la campaña era una forma del compromiso de SEVA de brindar soluciones financieras que sean fácilmente accesibles para el público en la era digital.

«SEVA también está presente en la comunidad a través de Fund Facilities para enfatizar la posición de SEVA como proveedor de soluciones financieras y automotrices integradas en las condiciones actuales. Esta campaña es la manifestación concreta de SEVA de promover el acceso financiero digital fácil y seguro», dijo Jojo en su declaración del domingo 14 de diciembre de 2025.

Se afirma que este logro confirma la fortaleza de la empresa a la hora de combinar creatividad, uso de datos y estrategias efectivas de marketing digital.

Jojo añadió que el marketing digital se ha convertido ahora en un factor estratégico para impulsar el crecimiento de los negocios automotrices y financieros. Con referencia al informe e-Conomy SEA 2025, se registró que el valor bruto de la mercancía en Indonesia creció un 14 por ciento en comparación con el año anterior. Esta cifra muestra el enorme potencial de los canales digitales en medio de cambios en el comportamiento del consumidor.

«Estamos presentando la campaña ‘Making Funds Facilities That Easy’ para que SEVA se vuelva más cercana y más relevante para las personas que necesitan servicios de financiación digital multipropósito», dijo Jojo.

El Servicio del Fondo en sí está diseñado para brindar fácil acceso a préstamos en efectivo seguros y confiables. A través de un enfoque visual atractivo y una comunicación digital dirigida, esta campaña se considera exitosa a la hora de aumentar los clientes potenciales y las conversiones, además de tener un impacto positivo en el crecimiento empresarial de SEVA.