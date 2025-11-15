Las sociedades cooperativas hsg deberían cooperar más







La histórica victoria de Mujeres de Azul en la Copa Mundial en el estadio DY Patil el 2 de noviembre ha tenido consecuencias inesperadas pero bienvenidas. Una sociedad de vivienda en Goregaon East celebró una reunión de dos días de duración de cinco personas.Primera división femenina‘ con cuatro equipos compuestos por seis jugadores cada uno para unir a los residentes de más de 360 ​​pisos.

Un informe de este periódico decía que los equipos y capitanes se elegían basándose en el sorteo de fichas. Manteniendo neutrales los nombres de los equipos, decidieron optar por planetas y terminaron eligiendo Mercury Mavericks, Venus Vipers, Mars Warriors y Jupiter Giants.

Fue un desafío coordinar el tiempo de práctica, pero finalmente las cosas encajaron y los miembros de la sociedad incluso ayudaron a los jugadores con niños pequeños, cuidándolos mientras practicaban. Los maridos colaboraron y familias enteras se mostraron entusiasmadas e involucradas. Sobre todo, unió a una sociedad donde miembros unidos e incluso vecinos que tal vez no tuvieron tiempo de hablar entre ellos, dado el ritmo vertiginoso de la ciudad en la que vivimos, lo hicieron.

Las sociedades de vivienda a menudo se ven desgarradas por batallas intestinas. A veces, los miembros del comité que trabajan gratuitamente y dan su tiempo son el blanco de ataques. En otras ocasiones, hay acusaciones de corrupción contra algunos miembros del comité. Las sociedades pijas incluso han contratado porteros en las reuniones electorales, donde las invectivas y la agresividad compiten con las encuestas en la esfera pública. El levantamiento o las mejoras de la sociedad se estancan muchas veces debido a estos estancamientos y luchas. A sociedad de vivienda es la unidad básica de la sociedad. Que cada miembro trabaje por la unidad y por una vida armoniosa. Pueden existir diferencias, pero se pueden debatir en lugar de lanzar insultos y abusos. La cooperación es clave y puede desbloquear corazones y mentes cerrados, cerrar labios sueltos y garantizar un funcionamiento más fluido de este pequeño pero vital segmento de la sociedad. Más poder para iniciativas que unen, como esta sociedad intravivienda WPL.





Fuente