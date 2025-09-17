Las siguientes reformas de GST GST han dejado a las personas con más efectivo a la mano: Nirmala Sitharaman







Ministro de finanzas sindicales Nirmala sitharaman El miércoles, dijo las reformas de la próxima generación GST, han infundido Rs 2 lakh crore en la economía, lo que ha dejado a las personas con más efectivo disponible, lo que de lo contrario habría ido a impuestos.

Al abordar el programa de divulgación e interacción en las reformas de la próxima generación GST, también dijo, después de las reformas fiscales, el 99 por ciento de los bienes bajo el 12 por ciento de GST se trasladó al cinco por ciento. El Rejig ha resultado en un 90 por ciento de artículos por debajo del 28 por ciento de losas de impuestos que se deslizan en el soporte del 18 por ciento.

«Con esto Nuevo impuesto general El régimen, con solo dos losas (5 por ciento y 18 por ciento), se inyectan Rs 2 lakh crore en la economía. La gente tendrá efectivo a mano «, dijo.

El miniser dijo que los ingresos de GST crecieron a Rs 22.08 lakh crore en 2025 desde Rs 7.19 lakh crore en 2028 cuando se introdujo.

Según ella, el número del contribuyente creció a 1.51 millones de rupias de los primeros 65 lakh.

