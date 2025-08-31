Las selecciones de Venice Days arrojan luz sobre la guerra de Rusia en Chechenia

Más de tres años después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, dos películas que se estrenaron en la barra lateral de Venecia Días del Festival de Cine de Venecia Explore un conflicto diferente que enredó al Kremlin hace décadas y, en el proceso, dibuje paralelos escalofriantes a los eventos que se desarrollan hoy.

«Memoria», un documental híbrido poético y profundamente personal del cineasta Vladlena Sandu que abre el Strand de Venice Days, es un esfuerzo para procesar el trauma infligido al director cuando era una niña durante la Guerra de la Diebre en la República Rusa de Chechnya.

Mientras tanto, «Short Summer», de Nastia Korkia, es una tierna historia de la mayoría de edad que tiene lugar una década después, durante lo que se conoció como la Segunda Guerra Chechena. En él, una niña de 8 años pasa vacaciones de verano con sus abuelos cuando su matrimonio comienza a desmoronarse, dejándola confrontar las inquietantes complejidades del mundo que la rodea.

Aunque radicalmente diferentes en sus enfoques, las dos películas destacan cómo los mismos mecanismos de violencia y represión que estimularon a Rusia a través de los conflictos chechenos se reproducen hoy. Así como el Kremlin buscó calmar la disidencia contra su campaña viciosa en la república inquieta, también tiene un silencio ensordecedor acompañado de su locura de Ucrania.

«Lo más importante [thing] no es de pie, no es protestar, porque si lo haces, la máquina del estado te destruirá «, dice Korkia.» Vemos que eso es realmente lo que está sucediendo con todos los activistas políticos en este momento [in Russia]. «

La lucha en el «verano corto» tiene lugar fuera de la cámara, reflejando la infancia del director en Rusia, lejos de las líneas de la guerra. Volviendo a visitar ese período dos décadas después, Korkia reconoció la «ceguera dispuesta» que sus compatriotas mostraron hacia lo que ahora, como en Ucrania, se llamó una «operación especial».

«Para la mayoría de los rusos, hubo esta guerra, que nunca llamamos ‘la guerra’, que estaba en algún lugar lejano. Y la gente prefería alejarse de ella», dice el director. Variedad. «Mientras estaba sucediendo este terror, vivimos una vida normal».

Sin embargo, como ilustra el «verano corto», «el eco de la guerra se infiltra en la vida civil», dice Korkia. «Vemos en la sociedad que inevitablemente enfrenta las consecuencias. Cuando nos alejamos de la guerra, no desaparece. De hecho, prospera en esto [environment]. «

Sandu tenía una participación más personal en el conflicto checheno: nacida en Crimea, Ucrania, se mudó a Grozny cuando era niña a fines de la década de 1980, solo varios años antes de que una campaña de invasión y bombardeo aéreo ruso devastara la capital chechena, reclamando hasta 100,000 vidas civiles y desplazando medio millón más.

El «verano corto» de Nastia Korkia se estrena en Venice Days.

Cortesía de Totem Films

«Memoria» considera que tanto la violencia como sus consecuencias, funcionando no solo como un intento de Sandu de procesar su trauma personal, sino como un registro documental de atrocidades cometidas en Chechenia que el Kremlin, y muchos rusos, se negaron a reconocer.

El efecto escalofriante de ese silencio persiste. Cuando el director, que dejó a Grozny con su familia en 1998, regresó dos décadas después para hacer «memoria», se vio obligada a ocultar la verdadera naturaleza de su trabajo. Sandu presentó un guión falso a los ministerios de cultura rusa y chechena para obtener permisos de filmación, apareciendo en su lugar hacer una «película patriótica» sobre su abuelo, un héroe de la Guerra Soviética.

Incluso después de recibir el visto bueno para disparar, ella y su tripulación filmaron en secreto para evitar a la policía; La mayoría de su equipo nunca recibió el guión completo, por temor a que pudiera ponerlos en peligro.

El clima para los cineastas que buscan interrogar el esfuerzo de guerra ruso sigue siendo hostil. Korkia, quien fue criada en Moscú, dejó Rusia en 2021 para participar en el programa Docnomads MFA. Pero después de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ella dice: «No vi un futuro en mi país. No vi la posibilidad de trabajar en películas allí». Actualmente tiene su sede entre Alemania y Francia.

Mientras tanto, Sandu fue arrestado en la plaza Pushkin de Moscú en febrero de 2022 mientras sostenía un letrero de piquete que llamaba a la paz. Una vez que las autoridades descubrieron que era ucraniana, reconoció que sería un objetivo fácil en caso de una represión más amplia; Dos semanas después, decidió salir del país.

Sandu ahora vive en Amsterdam, observando desde lejos como «ambas patrias, Crimea y la República Chechena, permanecen bajo ocupación», dice ella. Eso, sin embargo, solo ha alimentado su resolución de contar la historia de la Guerra Chechena mientras la vivía.

«No tengo la opción de guardar silencio», dice ella. «Soy uno de los testigos que conocen la verdad de cómo era».