Las secuelas de Ojol fueron asesinadas por Rantis Brimob, la policía fue retenida por los residentes, mientras que caótico en Otista

Yakarta, Viva – Caos Las secuelas de la muerte de la motocicleta en línea taxista affan Kurniawan después de ser atropellado por el automóvil Rantis Brote Todavía sucedió hasta el viernes 29 de agosto de 2025.

Desde el área del senen, el centro de Yakarta, la ira masiva se extendió al camino OtistaEast Yakarta, el viernes por la mañana temprano, 29 de agosto de 2025. La situación en Otista tenía un tiempo tenso. Un oficial de policía de tráfico incluso fue retenido por los residentes involucrados en la acción.

«Secuestraron a uno de los miembros de Lalin. Fue retenido como rehén, pero pudimos asegurarlo», dijo el comisionado jefe de policía de East Jakarta Metro, Alfian Nurrizal, cuando se confirmó.



Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 WIB. Masas enojadas quemaron neumáticos en el medio del camino. La policía que está en espera en el lugar negoció inmediatamente para que la situación no se calentara.

«Ya podemos asegurar a nuestros miembros y actualmente somos el status quo en Jalan Otista», dijo Alfian.

Hasta la mañana, aún se producen enfrentamientos, pero la policía dijo que las condiciones eran gradualmente propicias. Los residentes que se reunieron comenzaron a que se les pidiera que se dispersaran.

Para tener en cuenta, el conductor de OJOL con las iniciales AK (21) fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.