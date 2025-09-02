Las secuelas de la manifestación en el DPRD en solitario, tres niños trajeron la bomba de Molotov

Solo, vive – La policía de Surakarta aseguró a tres niños con las iniciales MS, FIV y MPP porque se encontraron con bombas Molotov durante la manifestación frente al edificio DPRD de la ciudad en solitario, Java Central, el lunes (1/9/2025).

El arresto comenzó cuando los oficiales sospecharon los movimientos de los tres niños en Jalan Duren, justo en frente del edificio DPRD de la ciudad de Surakarta. Durante la inspección, la policía encontró dos botellas de vidrio con un eje azul escondido en el asiento de motocicleta White Yamaha Júpiter Z.

«Después del interrogatorio, los niños afirmaron que las botellas de vidrio estaban planeadas para ser llenas de gasolina y solían ser arrojadas a los agentes de policía que estaban vigilando», dijo Wakapolresta Surakarta Akbp Sigit, martes (2/9/2025).



Wakapolresta Surakarta Akbp Sigit libera casos de niños traen bombas molotov

La policía luego se desarrolló hasta el área de Demangan, Pasar Kliwon, Surakarta City. Desde esta ubicación, tres botellas de vidrio se encontraron nuevamente similar al eje de tela azul.

Desde las manos de los perpetradores, la policía aseguró evidencia en forma de cinco botellas de vidrio con un eje de tela, una unidad de motocicleta White Yamaha Júpiter Z y una unidad de motocicleta Karisma negra.

Por sus acciones, los tres niños fueron acusados ​​bajo el Artículo 187 Jo 53 del Código Penal con respecto al experimento que causa incendios o explosiones intencionalmente. La amenaza de sanciones que les esperan un máximo de 12 años de prisión.

Sin embargo, Wakapolresta aseguró que la situación de la ciudad de Surakarta se mantuvo segura y propicia después de este arresto. «Nosotros, junto con el TNI y el gobierno de la ciudad, continuaremos trabajando juntos para mantener el conducto de la ciudad de Solo. Apelamos al público a mantener la calma y no provocar», dijo Sigit. (Mahfira putri/tvone/solo)