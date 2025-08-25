Las secuelas de la manifestación del DPR, Krl Rangkasbitung – Tanah Abang se restringió, el camino de peaje en la ciudad frente al DPR fue paralizado

Yakarta, Viva – Impacto de la acción reunión En el área de construcción RPD RI, operaciones KRL Linta de cercanías Lintas Rangkasbitung – Tanah Abang está perturbado. PT KAI CAMBITER se vio obligado a diseñar patrones operativos por razones de seguridad.

El vicepresidente de Secretario Corporativo de Commuter de KAI, Joni Martinus, dijo que el viaje de KRL desde Tanah Abang está atascado actualmente en la estación de Tanah Abang. El cierre temporal se llevó a cabo debido a la multitud de misa en el JPL 41 Crossing, Palmerah.

«Para garantizar la seguridad de los usuarios y los viajes de KRL cruzando Tanah Abang -Palmerah, mientras está cerrado y el viaje está restringido», dijo Joni en su declaración oficial, el lunes 25 de agosto de 2025.

A partir de las 16:30 WIB, todo el viaje de KRL Rangkasbitung a Tanah Abang solo terminó en la estación de Kebayoran. Desde allí, el tren regresará a Serpong, Parung Panjang, a Rangkasbitung.

Kai Commuter transmitió una disculpa por el inconveniente de los pasajeros debido a este cambio operativo. Joni hizo un llamamiento a los usuarios para que siguieran las instrucciones de los oficiales y continúen priorizando la seguridad.

«KAI CAMBURER continúa monitoreando los desarrollos y coordinando con las partes relacionadas. Se puede acceder a la información más reciente a través de las redes sociales oficiales @commuterline o el Centro de Contact 121», dijo.

Mientras tanto, Peaje en la ciudad Cerrado desde el frente del DPR a Semanggi. Parece que ningún automóvil cruzó la carretera de peaje de demostración. Como resultado de esto, la congestión se produjo en el camino arterial.