Las secuelas de la demostración, las Naciones Unidas apoyan al gobierno a tomar medidas efectivas

Yakarta, Viva – Varias regiones indonesias la semana pasada tuvieron una manifestación acompañada de acciones anarquistas y destrucción de instalaciones públicas. Junta Central de la fiesta de la estrella de Crescent (PBB) inmediatamente dio una declaración oficial para responder a los eventos que ocurrieron la semana pasada.

Las Naciones Unidas transmitieron un profundo dolor a los heridos y murieron debido a una manifestación que tuvo lugar el fin de semana de agosto de 2025.



La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

El presidente de la ONU, Gugum Ridho Putra, declaró que el gobierno apoya plenamente al gobierno para llevar a cabo un proceso legal transparente, objetivo y responsable de todas las partes involucradas, tanto los perpetradores sin escrúpulos de la violencia como el aparato de servicio.

De hecho, las Naciones Unidas también enfatizaron que las autoridades deben priorizar el profesionalismo, el humanismo y el respeto por los derechos humanos. También se le pidió al gobierno que involucrara a todas las partes en un esfuerzo por restaurar la situación nacional.

«También apoyamos al gobierno a tomar medidas efectivas que involucren todos los elementos público. Todo lo que tenemos que hacer es que el público en general debe ser invitado, no podemos estar solos y priorizar el diálogo. Se debe garantizar la presentación de opiniones para llevarse a cabo pacíficamente «, dijo Guguum a los periodistas el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Además, las Naciones Unidas también recordaron que los funcionarios públicos son más sensibles a las condiciones sociales de la comunidad. Tasa de gumo, el comportamiento de algunos funcionarios que a menudo muestran instalaciones estatales en realidad pueden desencadenar celos y ira pública.

«Los funcionarios públicos deben ser conscientes de que el puesto es confiable. No vale la pena presumir todas las instalaciones que poseen», dijo.

Las Naciones Unidas también apelaron a todos los cuadros y simpatizantes, especialmente a 174 miembros del DPRD del Partido Crescent Star, para llevar a cabo realmente sus funciones como representantes de las personas. Guguum enfatizó que los representantes de cada gente deben prestar atención al comportamiento en el espacio público para no dañar los corazones de la comunidad.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Además, las Naciones Unidas enfatizaron la importancia de los caminos y deliberaciones pacíficas para resolver problemas nacionales.

«Estamos listos para ser un puente de las aspiraciones de la gente para canalizar las críticas y sugerencias de manera constructiva, y luchar por una democrática, justa y a favor de los intereses de la gente y la nación», dijo Gugum.