Las sanciones al PSSI Komdis aumentan, Arema y Persija se ven afectadas

Yakarta, VIVA – Comité Disciplinario (Komdis) PSSI impuso numerosos castigos a clubes, jugadores, funcionarios y comités organizadores de partidos de las dos principales competiciones de fútbol de Indonesia durante tres sesiones los días 11, 15 y 17 de noviembre de 2025. Se impusieron numerosas multas cuantiosas, prohibiciones de jugar y de participar en partidos tras evaluar diversas infracciones disciplinarias.

Reunión de Komdis el 11 de noviembre de 2025

En el primer juicio, el Bhayangkara Presisi Lampung FC recibió una multa después de que siete de sus jugadores recibieran tarjetas amarillas en el partido contra el Bali United el 7 de noviembre de 2025. El club recibió una multa de 70 millones de IDR.

Las violaciones violentas también están en el punto de mira. El jugador de Persebaya, Francisco Israel Rivera Dávalos, recibió una tarjeta roja directa en el partido contra Persik Kediri. Se consideró que había cometido un delito grave porque actuó con excesiva violencia. Komdis emitió una prohibición adicional de jugar dos partidos y una multa de 10 millones de IDR.

Jugador Arema FCSneyder Julián Guevara Muñoz, también recibió un castigo similar. Hizo una dura entrada que resultó en una tarjeta roja directa en el partido contra Persija Jakarta. Komdis impuso una sanción de dos partidos y una multa de 10 millones de IDR.

El Arema FC como equipo también recibió castigo porque cinco jugadores y un árbitro recibieron tarjetas amarillas en el mismo partido. El club fue multado con 60 millones de IDR. Por otro lado, Persija Jakarta fue multada con 25 millones de IDR por la presencia de aficionados del equipo visitante en el partido.

También se produjeron otras violaciones en el partido del Madura United contra Persijap Jepara. Hermano. Taufik Hidayat del Madura United recibió sanciones adicionales de un partido de suspensión y una multa de 10 millones de IDR después de bloquear una oportunidad de gol y recibir una tarjeta roja. De Persijap Jepara, dos jugadores, Dicky Kurniawan Arifin y Zahran Rizki Alamsah, recibieron tarjetas rojas directas porque se consideró que habían llevado a cabo acciones excesivamente duras. A cada uno se le prohibió jugar durante dos partidos y se le impuso una multa de 10 millones de IDR.

El PSM Makassar también se vio afectado por sanciones después de que cinco de sus jugadores recibieran tarjetas amarillas en el partido contra el Dewa United Banten FC. El club fue multado con 50 millones de IDR. Mientras tanto, Dewa United Banten FC recibió una multa mayor, a saber, Rp. 100 millones, porque entraron tarde al campo cuando comenzó el segundo tiempo, provocando un retraso en el partido de 113 segundos.