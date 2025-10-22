Las ruedas del helicóptero del presidente Droupadi Murmu se hunden en un helipuerto en Kerala







Las ruedas del helicóptero del presidente Droupadi Murmu quedaron atrapadas en una depresión en un helipuerto recién cementado en el estadio cubierto Rajiv Gandhi en Pramadam, Kerala, el miércoles por la mañana, informó la agencia de noticias PTI. El incidente ocurrió cuando el helicóptero del presidente aterrizó para ella. Sabarimalaa visita.

#MIRAR | Kerala: Una parte de la pista del helipuerto se hundió después de que un helicóptero que transportaba al presidente Droupdi Murmu aterrizara en el estadio Pramadam. La policía y los bomberos desplegados en el lugar empujaron físicamente el helicóptero para sacarlo del lugar hundido. pic.twitter.com/QDmf28PqIb — AIN (@ANI) 22 de octubre de 2025

Una vez que el presidente partió hacia Pamba por carretera, las imágenes de televisión mostraron a la policía y al personal de bomberos trabajando para empujar las ruedas del helicóptero fuera de las depresiones que se formaron como resultado del aterrizaje.

Un alto oficial de policía del distrito explicó que el estadio fue elegido en el último momento como lugar de aterrizaje. En consecuencia, el helipuerto se construyó a última hora del martes, informó PTI. El plan original era que el helicóptero aterrizara en Nilackal, cerca de Pamba, pero las inclemencias del tiempo provocaron el cambio de ubicación.

«El concreto no había fraguado completamente y no podía soportar el peso del helicópterolo que provocó las depresiones cuando las ruedas tocaron el suelo», dijo el oficial.

La presidenta Murmu, primera mujer jefa de Estado en visitar Sabarimala

La presidenta Murmu, que llegó a Thiruvananthapuram el martes por la tarde para su visita oficial de cuatro días a Kerala, partió hacia el distrito de Pathanamthitta, donde se encuentra el Templo de Sabarimala, el miércoles por la mañana. Continuó su viaje hasta Pamba, en las estribaciones de Sabarimala, por carretera, informó PTI.

#MIRAR | El presidente Droupadi Murmu ofrece oraciones en el templo de Sabarimala en Kerala (Fuente: PRD, Kerala) pic.twitter.com/HnX0ITjYFA — AIN (@ANI) 22 de octubre de 2025

Más tarde, ofreció oraciones en el templo de Lord Ayyappa en Sabarimala el miércoles, convirtiéndose en la primera mujer jefa de estado en visitar el venerado santuario. También es la segunda presidenta que visita Sabarimala, tras la visita del ex presidente VV Giri en la década de 1970.

Murmu Llegó a Pamba alrededor de las 11 de la mañana en un convoy especial. Al llegar al río Pampa, se lavó los pies antes de ofrecer oraciones en los templos cercanos, incluido el santuario de Lord Ganapathy. Allí, el sacerdote principal del templo, Vishnu Namboothiri, la ayudó a preparar su paquete sagrado o ‘irumudikkettu’ en Kettunira Mandapam.

Acompañada por sus dos funcionarios y su yerno Ganesh Chandra Hombram, la Presidenta, vestida con un sari negro, recibió su bulto sagrado y participó en los rituales tradicionales. Luego, el grupo arrojó cocos contra un muro de piedra cerca del templo y procedió a abordar vehículos especiales para ascender por la carretera Swami Ayyappan de 4,5 kilómetros hasta Sannidhanam, el recinto principal del templo.

En Sannidhanam, el presidente Murmu subió los 18 escalones sagrados para llegar al santuario. Fue recibida por el ministro estatal de Devaswom, VN Vasavan, el jefe de la Junta de Travancore Devaswom (TDB), PS Prasanth, y el templo Tantri Kandararu Mahesh Mohanaru.

En el santuario, el Presidente tomó el ‘darshan’ del Señor Ayyappa, con el bulto sagrado en su cabeza. Después del darshan, ella y su equipo colocaron sus irumudikkettu en los escalones del santuario y el sacerdote principal los llevó a pooja.

Después de completar su visita a Sabarimala, la Presidenta también visitó los templos adyacentes, incluido Malikappuram, antes de regresar a la casa de huéspedes de TDB para almorzar y descansar. Durante la visita del presidente, hubo restricciones a la realización de «darshan» por parte de los devotos, según funcionarios de TDB.

Murmu había llegado a Pamba por carretera desde el estadio cubierto Rajiv Gandhi en Pramadam a las 8.40 am, donde fue recibida por los líderes locales, incluido Vasavan y el legislador Pathanamthitta, Anto Antony.

Más tarde ese mismo día, el Presidente regresará a Thiruvananthapuramy el jueves, descubrirá un busto del ex presidente KR Narayanan en Raj Bhavan. También inaugurará las celebraciones del Centenario Mahasamadhi de Sree Narayana Guru en Sivagiri Mutt en Varkala y asistirá a las celebraciones del Jubileo de Platino del St Thomas College en Palai, Kottayam.

La presidenta Murmu concluirá su visita a Kerala el viernes asistiendo a las celebraciones del centenario del St Teresa’s College en Ernakulam.

(Con entradas PTI)









