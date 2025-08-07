Las reservas de divisas indonesias llegaron a US $ 152 mil millones a fines de julio de 2025

Yakarta, Viva – Informes de Bank Indonesia (BI) reservas de divisas Indonesia asciende a US $ 152.0 mil millones al final Julio 2025y asegúrese de que la posición aún esté alta despierto.

El jefe del Departamento de Comunicación de BI, explicó Ramdan Denny Prakoso, esto fue influenciado por el pago de la deuda extranjera del gobierno y la política de estabilizar el tipo de cambio Rupiah.

Afirmó que la política en ambos aspectos fue la respuesta del banco Indonesia, al tratar la incertidumbre de los mercados financieros globales que se mantuvieron altos.

«La posición de las reservas de divisas a fines de julio de 2025 es equivalente a financiar 6.3 meses de importaciones o 6.2 meses de importaciones y pago de la deuda extranjera del gobierno», dijo Ramdan en su declaración, jueves 7 de agosto de 2025.

Ilustración de turistas extranjeros Foto : Entre fotos/Hafidz Mubarak A

«Además de estar por encima de los estándares internacionales de adecuación durante aproximadamente 3 meses de importaciones», dijo.

BI en sí considera que las reservas de divisas podrán apoyar la resiliencia de los sectores externos, así como mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero.

Las opiniones del banco central, la posición de las reservas de divisas también debe ser adecuada para apoyar la resistencia del sector externo, que está en línea con las perspectivas de exportaciones que se mantienen.

También debe ir de la mano con el equilibrio de capital y transacciones financieras que se predice que continuarán registrando un excedente, así como las percepciones positivas de los inversores de las perspectivas de la economía nacional y los retornos de inversión atractivos.

«El banco Indonesia continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la seguridad externa para mantener la estabilidad económica, para apoyar el crecimiento económico sostenible», dijo.