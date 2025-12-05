Las reservas de divisas de RI para noviembre de 2025 aumentarán a medida que el gobierno retire deuda

Jacarta – señaló el Banco de Indonesia reservas de divisas Indonesia a finales de noviembre de 2025 aumentará a 150.100 millones de dólares. Este valor aumentó con respecto a la posición anterior del mes pasado de 149,9 mil millones de dólares.

El director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, explicó que el aumento de las reservas de divisas se debió, entre otras cosas, a los ingresos por impuestos y servicios, así como a los retiros de préstamos gubernamentales extranjeros.

El aumento de las reservas de divisas en noviembre de 2025 se produjo en medio de la política de estabilizar el tipo de cambio de la rupia como respuesta al banco central de Indonesia al enfrentar la creciente incertidumbre del mercado financiero global.

BI asegura que la posición de reservas de divisas al cierre de noviembre de 2025 equivale a 6,2 meses de financiamiento importar o 6.0 meses de importación y pago deuda gobierno extranjero, y está por encima del estándar internacional de adecuación de alrededor de 3 meses de importaciones.

«El Banco de Indonesia evalúa que las reservas de divisas son capaces de apoyar la resiliencia del sector externo y mantener la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero», dijo Ramdan, citado en su declaración, el viernes 5 de diciembre de 2025.

De cara al futuro, BI cree que la resiliencia del sector externo seguirá siendo fuerte, respaldada por perspectivas de exportación mantenidas y la afluencia de inversión extranjera que se prevé continúe en línea con la percepción positiva de los inversores sobre las perspectivas económicas internas y los retornos de la inversión que siguen siendo atractivos.

«El Banco de Indonesia continúa aumentando la sinergia con el Gobierno para fortalecer la resiliencia externa para mantener la estabilidad económica y apoyar el crecimiento económico sostenible», concluyó Ramdan.