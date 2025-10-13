Las relaciones convivientes amenazan la cultura india: el gobernador de la UP, Anandiben Patel







El gobernador de Uttar Pradesh, Anandiben Patel, describió el lunes las relaciones de convivencia como una «amenaza a India«la antigua cultura» e instó a los jóvenes a mantenerse alejados de esas «tendencias decadentes» que ponen en riesgo a las familias y, especialmente, a las mujeres jóvenes.

En su intervención en la 30ª ceremonia de convocatoria de la Universidad Dr. Ram Manohar Lohia Avadh en Ayodhya, Patel advirtió a los jóvenes y dijo que tendencias como las relaciones de convivencia son un duro golpe para un país con una cultura antigua como la India. Pone en peligro la vida de las familias, de la sociedad y, especialmente, de las hijas.

«No como gobernadora, sino como mujer y abuela, les insto a todos a que se mantengan alejados de esta subcultura. Aprendan de las experiencias de sus padres y abuelos. Sólo entonces su camino estará allanado», dijo el gobernador en un comunicado emitido por Raj Bhavan.

Durante la convocatoria se otorgaron títulos a 1,89,119 estudiantes, en su mayoría mujeres. Patel felicitó a los estudiantes meritorios y los instó a adoptar la positividad, la autosuficiencia y el servicio a la sociedad como valores rectores en la vida.

También destacó la próxima consagración del templo de Ram el 25 de noviembre, diciendo que marca el cumplimiento de un sueño de 500 años logrado a través de los sacrificios de innumerables personas. Hizo un llamado a los estudiantes para que se empapen de los ideales de deber y rectitud de Lord Ram.

Expresando preocupación por el creciente abuso de sustancias entre los jóvenes, dijo que tales hábitos se están volviendo preocupantes en las instituciones educativas y citó el ejemplo de Punjab.

«Si deseas estudiar, hazlo de todo corazón. Deja atrás los malos hábitos y conviértete en un modelo a seguir para tus padres y la sociedad», dijo.

La semana pasada, el gobernador expresó preocupaciones similares por los crecientes casos de violencia contra las mujeres e instó a las estudiantes a tomar decisiones sabias en sus vidas personales.

Ella había dicho: «Las hijas deben pensar detenidamente antes de tomar cualquier decisión y deben mantenerse alejadas de las relaciones de convivencia y de circunstancias que puedan conducir a la explotación».

Durante la ceremonia del lunes, Patel ordenó a las universidades que hicieran cumplir la regla de que los estudiantes con menos del 75 por ciento de asistencia no podrán presentarse a los exámenes.

Elogió la contribución de los agricultores que donaron sus tierras para el establecimiento de la universidad y dijo que las instituciones educativas rurales en Uttar Pradesh están avanzando rápidamente.

Al expresar preocupación por la degradación ambiental, dijo que la salud de las ciudades se está deteriorando y pidió investigación y acciones enérgicas para abordar la contaminación y los desastres naturales.

Durante la ceremonia, los estudiantes de la escuela presentaron canciones y parodias sobre la conservación del medio ambiente, se exhibieron platos a base de mijo y el gobernador inauguró publicaciones universitarias y honró a los destinatarios de diversos premios académicos.

Durante el evento, el gobernador también distribuyó 300 kits anganwadi para el empoderamiento de los centros del distrito de Amethi y lanzó una campaña de vacunación contra el VPH para 300 escolares para prevenir cáncer de cuello uterino.

«La vacuna puede ser cara, pero nada es más valioso que nuestras hijas. Los padres deberían gastar menos en bodas y asegurarse de que sus hijas se vacunen», dijo, calificando la campaña como un paso hacia un futuro más saludable y seguro para las niñas.

